Once empresas fueron denunciadas ante el Ministerio de Trabajo por no pagar el aguinaldo a sus trabajadores. El ente estatal insta a que más personas que estén en la misma situación denuncien sus casos sin temor alguno a recibir represalias.

Karina Gómez, directora de Trabajo, mencionó a la 970 AM que la ley establece que el décimo tercer salario debe ser pagado antes del 31 de diciembre. De no ser así, el trabajador puede denunciar no haber recibido el pago a partir del 2 de enero.

Hasta el momento fueron realizadas 48 denuncias por el no cumplimiento de la ley, viéndose involucradas 11 empresas, en su mayoría del rubro de transporte y limpieza, como así también el de seguridad y construcción.

La funcionaria indicó que en estos momentos se realizan las audiencias de mediación, pero que algunos empleadores hacen caso omiso a la convocatoria y no asisten. Estos serán convocados por segunda vez y si vuelven a faltar o si no regularizan el pago del aguinaldo, el ministerio hará las fiscalizaciones de las empresas infractoras para luego proceder a iniciar los sumarios correspondientes.

Al finalizar el sumario administrativo, se podrán establecer multas contra los empresarios de 10 a 30 jornales mínimos por cada trabajador que no perciba el salario extra del año.

El que desee realizar una denuncia debe presentarse en el edificio del Ministerio de Trabajo, sito sobre la calle Herrera esquina Paraguarí (Asunción), Planta Baja, en el departamento de Mediación en Conflictos Individuales dependiente de la Dirección del Trabajo o las oficinas regionales del ente estatal. También pueden llamar al (021) 448-183 o al (0800) 117-300. Las llamadas pueden ser anónimas.