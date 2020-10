Brahian Arce es hijo de una paciente con COVID-19 que está internada en la unidad de terapia intensiva. El joven profesional apela a la solidaridad de la ciudadanía para cubrir gastos de los medicamentos.

En entrevista con el programa Tempranísimo (Universo 970 AM), el peluquero mencionó que hace dos semanas su madre Tomasa Arce se internó en Clínicas por un cuadro de Covid y que hace dos días pasó a UTI. Los médicos le solicitaron seis cápsulas del medicamento remdesivir, cuyo costo unitario es de G. 1.800.000.

“Es un costo súper elevado y la familia no tiene el dinero. No nos proveen absolutamente nada, si bien la atención es muy buena, no tienen insumos. Es frustrante y triste, uno espera que cubra algo por lo menos, pero te encontrás con esta situación”, lamentó.

Para poder conseguir el dinero, Arce ofrece a la ciudadanía su trabajo de coloraciones mediante vales por adelantado desde 100.000 guaraníes.

Así también sus amigos realizan una rifa solidaria a beneficio de Tomasa Arce.

Las personas interesadas en ayudar al joven y su madre, pueden contactar con él al número 0984 300 099.