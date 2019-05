El abogado Pedro Wilson Marinoni, en charla con la R800 AM, confirmó que el policía que tenía en su poder al perro del hijo de su cliente decidió devolver el can, en la tarde del lunes.

“Ni se imaginan la alegría del niño cuando recibió a su mascota; gritaba de la alegría. Era una especie de ‘no me paro de mocionar, señor’, esa era la alegría del chico”, comentó.

El abogado de Cucho señaló que la devolución fue posible gracias a la presión mediática. “Esta gente se cree intocable. Inicialmente el perro estaba atado en la Senad y ni agua recibía. Varias veces la familia fue para que devuelvan, pero le dijeron que iban a darle a cualquier persona menos a los dueños. Luego ya hicieron desaparecer al perro”, dijo.

Sostuvo que durante una de las visitas a Cucho, el niño le preguntó por su mascota: “tío, ¿cuándo me vas a recuperar el perro?”, por lo que se puso en campaña para saber del paradero del animal, atendiendo que en el acta de procedimiento del 6 de septiembre del 2018 no figuraba la incautación del can.

Es por ello que presentó un pedido de informe al Ministerio Público y la misma fiscal del caso empezó a investigar porque tampoco tenía conocimiento del hecho, según contó el abogado. Finalmente, la investigadora constató que el perro estaba en poder el policía Joel Antonio Chávez.

Sin embargo, este uniformado dijo ayer que había llevado a Pelusa bajo acta y que esperaba que le autoricen para devolverlo. Aseguró que cuidó y alimentó bien al mismo.