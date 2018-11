La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad)-en conjunto con el MEC y la Policía Nacional- realizó controles preventivos en el Colegio Nacional Ysaty, donde según explicaron, buscaban proteger a los estudiantes del consumo de estupefacientes y al mismo tiempo reducir el microtráfico.

Al respecto, el legislador liberal Víctor Ríos, expresó su preocupación por lo que aparenta ser una “política decidida” por la Senad y el Ministerio de Educación y Ciencias, para luchar contra este flagelo.

“Este no es el modo de combatir el microtráfico, por la convención de los derechos del niño todo procedimiento debe tener carácter reservado, aquí se hizo todo al revés, no solo no fue secreto, sino que encima, publicitado”, dijo Ríos en entrevista con la 970 AM.

Consideró que deberían intervenir el Ministerio de la Niñez y Adolescencia así como la Fiscalía, ya que el operativo es una forma de estigmatizar a los estudiantes.

“Espero que corrijan esto, Petta no puede seguir actuando como sargento de compañía”, afirmó Ríos y señaló que esperaba que el ministro de Educación se comportara a la altura de las circunstancias para un cargo semejante.