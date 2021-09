Como una estrategia para alcanzar a los que no llegaron a vacunarse pese a ser alcanzados por la franja etaria, el director de Vigilancia, Guillermo Sequera, plantea que la vacunación a los de 18 y 19 años tenga como consigna llevar también a un adulto mayor que no haya recibido ninguna dosis.

Una vez que se reciban suficientes dosis contra el Covid-19 se reanudará la aplicación de primeras dosis con los rezagados del grupo de 20 años cumplidos en adelante.

En otra etapa se convocará a los jóvenes de 18 y 19 años, quienes todavía no fueron alcanzados por el calendario. Paralelamente, Salud Pública buscará dar cobertura a la población mayor no inmunizada.

“Nosotros planteamos vacunar a los de 18 y 19 años si llevan con ellos a un adulto mayor no vacunado, pero es una propuesta nomás todavía, no hay nada definido”, aclaró el doctor Sequera, director de Vigilancia de la Salud, en entrevista con Cardinal AM y sostuvo que la implementación de este método dependerá del ministro Julio Borba, a quien ya le comentó al respecto.

La propuesta se debe a que recién cerca del 67 % de los adultos de 60 años y más recibió la vacuna contra el Covid, por lo que se pretende buscar alguna forma de que se acerquen.

Hoy jueves y mañana viernes de 7:00 a 23:00 podrán acudir al autódromo Rubén Dumot, los pendientes de las segundas dosis de Pfizer, sin importar terminación de cédula.