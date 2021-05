En entrevista con la 730 AM, el ministro Julio Borba indicó que se debe evaluar bien si será factible implementar una cuarentena, porque en las últimas restricciones se notó que la gente está cansada y no cumple con las medidas.

Argumentó que si es que se va a cumplir como el año pasado, sería muy beneficiosa. Sin embargo, indicó que debe ir acompañada por el Ministerio de Hacienda con medidas económicas para los sectores que se verán afectados.

“Tenemos que trabajarlo, evaluarlo. Mañana tenemos reunión en Presidencia y vamos a tocar el tema. No sirve de mucho por unos días. Lo ideal es mínimo 10 a 15 días. No quiero que salga el titular que Salud plantea esta situación, sino que vamos a plantear todas las opciones que puedan darse porque los números son malos, no estamos bien”, dijo.

En otro momento la autoridad sostuvo que el principal foco es el encuentro familiar, además de las aglomeraciones constantes. “Hoy estamos pagando la consecuencia. Dijimos todo lo que hay que hacer, la gente sabe lo que hay que hacer”, refirió.

Así también aclaró que la vacuna no será una solución inmediata, pero sí es un trabajo que debe hacerse con miras al futuro. “El hecho de que estés vacunado no significa que no te contagies y lo hagas a los demás”, agregó.

De vuelta reiteró que existe una guerra mundial para conseguir las vacunas y resaltó que durante su administración al frente de Salud logró traer varios lotes.