“Es una oportunidad de oro, es un paso importante para que no ocurra lo que muchos afirman sucedería con las cajas previsionales”, afirmó al momento de resaltar que no plantea cambios paramétricos en las condiciones para la jubilación de los trabajadores, así como también se establecen límites y reglas para las inversiones.

“No se toca la contribución, ni la edad y tampoco se cambia el porcentaje de aportes jubilatorios. La posibilidad de invertir en Bonos del Estado está limitada”, precisó el ministro López, de acuerdo a un comunicado dado a conocer.

Según Hacienda, la Superintendencia de Pensiones no modificará la base regulatoria, no variará la edad de jubilación, no cambiará el monto de la jubilación, tampoco aumentará el aporte para la jubilación y no dispondrá del dinero de los jubilados. En otras palabras, como ya se menciona el proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo no conlleva ninguna alteración del esquema actual de beneficios. Tampoco decidirá sobre la colocación de los fondos jubilatorios. La autonomía de las Cajas jubilatorias está preservada en este proyecto de Ley.

De acuerdo con la institución, esta instancia a crearse apunta a convertirse en un mecanismo eficaz de supervisión de los fondos, que actualmente no cuentan con ningún tipo de supervisión. De ahí que su principal objetivo es cuidar de los fondos y aportes de los trabajadores y jubilados, estableciendo reglas claras que apunten a una mayor transparencia, reducción de riesgos y velar por la buena administración de los fondos previsionales.