Viceministros, directores generales departamentales y supervisores acompañarán este lunes a los educadores durante la jornada de vacunación.

Los maestros figuran entre los trabajadores priorizados que tienen su día exclusivo hoy. Deberán presentar su cédula de identidad junto con el certificado laboral firmado por el superior inmediato (directores, supervisores o directores departamentales).

No obstante, si no logran acudir en la fecha podrán aprovechar el transcurso de la semana quienes tengan 35 años cumplidos. Deberán respetar el calendario por terminación de cédula o bien ir al autódromo Rubén Dumot, el único lugar donde no rige la numeración final de documento de identidad.

Las vacaciones de invierno comienzan hoy y se extenderán por tres semanas para los estudiantes y por dos para los profesores. La intención es que los docentes vuelvan a las aulas en la segunda semana de agosto, pues para entonces ya habrán completado la segunda dosis.