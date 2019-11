En promedio, un árbitro del torneo local gana aproximadamente US$ 1.600 mensuales, pero una apuesta exitosa puede redituarle hasta US$ 10 mil. Además, en el sitio Aposta.La se pueden realizar operaciones de hasta US$ 3 mil sin necesidad de registrar datos personales.

En esta web, no solamente se puede apostar al resultado, sino también a la cantidad de faltas, tarjetas amarillas y muchas otras combinaciones. Con los nulos controles, es muy difícil saber si algún árbitro apostó en algún partido que le tocaba juzgar.

La ausencia de legislación para esta modalidad de apuestas no permite que exista un control sobre el flujo de dinero ni sobre las personas que realizan las transacciones.

La sociedad jurídica que figura como propietaria de Aposta.La se llama Daruma Sam SA. Uno de los socios fundadores de la empresa estaría vinculado con Mohammad Youssef Abdallah, líder de la Mezquita Verde de Ciudad del Este y según la justicia estadounidense, también sería comandante regional de Hezbollah y principal recaudador del grupo criminal en la región.

Hasta junio de 2016, la empresa era propiedad de Giancarlo André Espinoza Vega, quien falleció en un accidente de tránsito, dejando el negocio a cargo de su hermano Carlo Giuseppe Espinoza Vega y de Carlos Manuel Lugo Garcete, quien era secretario del fallecido.

Actualmente, los dueños son el ciudadano peruano Gregorio Espinoza Vera y el paraguayo Christian Ariel Doldán Díaz, ninguno de ellos aparece en las gestiones comerciales ni administrativas. La cara visible es Carlos Sacco, quien se desempeña como presidente del departamento Basquetbol del Club Olimpia (Olimpia Kings).

Fastpay es la empresa de cobros y pagos oficial del portal, la misma opera en el mercado como una Entidad de Medios de Pago Electrónicos (EMPE) y no cuenta con licencia. Este es el único requisito legal que debería cumplir la empresa para operar en Paraguay.

El Gobierno no controla movimiento de Fastpay, tampoco los clientes, el origen de los fondos, el financiamiento de la empresa o el destino del dinero.

Según la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), desde abril del 2018 Fast Pay figura a nombre de la empresa Tro­vato CISA, cuyo presidente es Marco Trovato, quien así viola el artículo 26 del Código de Ética de la Federación Inter­nacional de Fútbol Asociación (FIFA) al estar vinculado a las apuestas deportivas.