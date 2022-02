El delivery Jesús González sostuvo a radio La Unión AM que llegó a un acuerdo con Juan José Recalde, el conductor de la camioneta que lo atropelló el sábado pasado, se dio a la fuga y dejó inservible el elemento de trabajo del motociclista.

“Ya está todo solucionado. Hoy a la mañana se comunicó conmigo el conductor del vehículo que chocó y me dijo que me iba a comprar una moto. Yo no le pedí nada, solo que reponga mi moto. Yo trabajo 13 horas diarias y era mi sostén”, dijo el trabajador.

Sobre el incidente, recordó que sobre la calle Zubizarreta, el conductor lo rozó con el automóvil y como no se quedó en el sitio, decidió perseguirlo para reclamarle su actitud. Sobre la Avenida Molas López lo alcanzó y cerró el paso, pero el conductor no tuvo mejor idea que atropellarlo y arrastrar la moto unos 100 metros. Fue en este momento que el biciclo se incendió al derramarse el combustible y por las chispas generadas por el arrastre.

En cuanto a su motocicleta incendiada, Jesús dijo que aún debía 20 cuotas por ella, enfatizando que justamente la había adquirido porque “era mi elemento de trabajo”.