En entrevista con el programa Tempranísimo (Universo 970 AM), el abogado Ricardo Preda, representante de la querella, ahondó sobre el caso del joven Nicolás Fernández Cañiza (23), quien falleció tras ser arrollado por la camioneta conducida en estado de ebriedad y a alta velocidad por Mauricio Matías Gulino Lird (27), en la madrugada del 17 de enero del 2020, en el barrio Las Mercedes de Asunción.

El representante legal de la familia del fallecido cuestionó que el fiscal solo haya acusado al autor por omisión de auxilio pero que llamativamente haya solicitado al juzgado el sobreseimiento definitivo del cargo de homicidio culposo. En ese sentido, el próximo martes 20 se realizará la audiencia preliminar del caso, ante el juez Julián López, quien determinará si el caso se eleva o no a juicio oral y público contra el procesado.

Preda explicó que las pericias de la Fiscalía y de la defensa del sindicado como autor del hecho concluyen coincidentemente que la muerte se dio por la conducta de la víctima. Ambas llegan a la conclusión de que el conductor iba a la velocidad permitida, pero hay imágenes del accidente que muestran lo contrario. “Es un absurdo y una tomadura de pelo que andaba a solo 59 km por hora, como dicen los peritos al analizar el golpe que tiene el vehículo pero obviando las imágenes. Se puede calcular que iba a 109 km por hora antes del impacto, y pese a que frenó 20 metros antes, no pudo evitar el choque”, dijo.

Este es el CCTV del accidente donde falleció Nicolas Fernández el 17/01, el joven de 23 años, cuya familia pide justicia. Un perito de la fiscalía determinó que el conductor iba a 59 km/h, pero la familia sostiene que iba a más de 100. El sindicado es Mauricio Gulino Lird. pic.twitter.com/jdpjENou3Y — Fernanda Chamorro (@ferchamorroh) October 15, 2020

Otro argumento para salvar al conductor es que el ahora fallecido no cruzó por la franja peatonal. Al respecto Preda aclaró que en las imágenes se observa que Nicolás cruzó en la esquina donde sí se puede pasar, solamente que no está pintado el paso. “Cruzó en línea recta, no pasó por la mitad de la calle o en forma diagonal”, agregó.

Así también desmintió que el joven haya cruzado la calle corriendo, tal como alegan los peritos de la Fiscalía y la defensa, sino más bien comenzó a acelerar el paso cuando visualizó el vehículo, pero no calculó la alta velocidad en la que iba el rodado. “Lamentablemente el cuerpo no fue expedido 15 metros, fue a parar a la otra cuadra”, reveló.

El letrado cuestionó que el fiscal Delfino se haya guiado estrictamente a lo que determinaron los peritos, siendo que hay antecedentes en los que se pudo obviar al existir este tipo de irregularidades e inconsistencias entre las evidencias.

"Lo que nosotros queremos es que el caso vaya a un juicio oral para que allí se debata la velocidad. Aclaro que no se pide venganza. Queremos justicia para determinar la responsabilidad del conductor. Esto no es una cuestión de meterlo preso a Mauricio, sino que determinar que fue responsable de este acontecimiento. El conductor está con libertad ambulatoria otorgada por el juzgado y nosotros no apelamos eso", señaló.

Por otra parte, el abogado reconoció que la familia del procesado pertenece a la clase alta, ya que el padre del joven es un conocido hombre de leyes.