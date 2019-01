La convocatoria al periodista de Ñandutí, Aníbal Emery, está fijada para el 6 y 7 de febrero. Según comentó el comunicador, la declaración la realizará en nuestro país, a través de una escribanía respondiendo a todas las preguntas que sean formuladas por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).

“Fui yo el que les encontró y los sacó de la casa, en aquella oportunidad”, dijo Emery en comunicación con la 970 AM, recordando el suceso del 30 de enero del 2002.

El periodista de Ñandutí señaló que en ese momento estaba haciendo una cobertura frente a la casa de Nicanor Duarte Frutos y una fuente le llama diciéndole que vaya frente a la vivienda en Villa Elisa. Al llegar al lugar, las hermanas de Arrom y Martí ya estaban ahi.

Ahí se inició una transmisión ininterrumpida de casi una hora. Primeramente, vio a un hombre en la vivienda, que al día siguiente en publicaciones periodísticas, supo que se trataba del suboficial José David Schémbori. También, logró reconocer al subcomisario Antonio Gamarra, del Departamento de Investigación y Delitos. Ambos abandonaron la vivienda en un vehículo.

“Cuando estas personas se fueron. Invité a la gente a que entre conmigo a la casa, pero nadie se animó. Yo lo hice, al abrir la puerta vi dos habitaciones, en cada una de ellas estaba Arrom y Martí”, explicó.

Tras el hallazgo, Arrom y Martí brindaron una nota, contando todo lo ocurrido. Posteriormente fueron derivados hasta el Sanatorio Migone.

“Después empecé a recibir amenazas. Los colegas me decían que el comisario Gamarra y Schémbori me tenían en la mira”, indicó. En ese sentido, dijo que Gamarra intentó contactar con él “para arreglar el tema”.

Con respecto a la forma en que halló a Arrom y Martí, el periodista señaló que ambos presentaban rastros de haber sufrido algún tipo de lesión, pero que no puede determinar que haya sido producto de algún tipo de maltrato.

“A mí me llaman solamente como testigo del hecho, no tengo ningún interés en el tema. Yo digo lo que visto en ese momento, no entro a hacer conjeturas, para eso están los órganos de investigación”, refirió.

El otro testigo es Héctor Raúl Marín, el exdefensor del Pueblo. El mismo fue propuesto por la defensa de Arrom y Martí y tiene como antecedente imputaciones por invasiones y la presentación de un libro referente al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

La Corte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) dirimirá el 7 de febrero si Paraguay debe indemnizar a Juan Arrom y Anuncio Martí, responsables del movimiento político Patria Libre, que denunciaron al Estado por haber sufrido presuntas torturas en enero del 2002.