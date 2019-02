Fernando Gallardo, administrador del aeropuerto Silvio Pettirossi, explicó que Heide Mareike Rachidi (31) llegó a nuestro país este martes 12 de febrero, luego de un tiempo de “mensajear” con un ciudadano paraguayo, quien le escribía desde la cárcel de Tacumbú y le solicitaba envíos de dinero.

La mujer, quien se enamoró por internet de un tal Blas Antonio Bogado desde hace un año, le llegó a transferir hasta 5.000 euros, bajo la promesa de que pronto se casarían y construirían una casa para los dos.

“Quería casarse con esta señora, ella viene hasta San Paulo, el otro le escribe otra vez y le dice que no venga, pero ella ya tenía pasaje hasta Asunción”, comentó Gallardo en entrevista con la 730 AM. Desde ese momento, el paraguayo “se borra” y corta todo contacto con la alemana.

Mareike Rachidi fue hasta le Embajada Alemana para solicitar ayuda, ya que no tiene dinero para comprar un boleto de retorno. Posteriormente regresó al aeropuerto, donde se negaba a hablar de su situación y mostraba reacia a todo contacto.

“Esta señora no está 100 % en sus cabales, porque no quería mostrar su identificación, no pedía ayuda, no es normal su actitud”, relató Gallardo. Afortunadamente la Embajada de Alemania se encargará de hacer las gestiones para enviarle de regreso a su país.

A través de los números de las cuentas bancarias, la Policía confirmó que el tal Blas Antonio no existe y que en realidad se llama Daniel Céspedes, recluido en Tacumbú por un caso de homicidio doloso, por el que debe cumplir una pena de 25 años.

Si bien al principio de hablaba de 500.000 euros ( G.3.400 millones), el gerente de Seguridad de la Dinac, Leonardo Beraud, explicó a la 970 AM que el dato fue erróneo y que en realidad fueron 5.000 euros.

“Viendo la dificultad de la señora en obtener dinero acá en el país, ni de parientes de Alemania, considero una suma exagerada, porque no es una persona adinerada, es trabajadora como cualquiera de nosotros, que fue estafada”, afirmó.