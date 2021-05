El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, anunció este viernes que su cartera no podrá iniciar nuevas obras hasta que mejore la situación sanitaria, ya que los recursos destinados se están redireccionando al área de Salud en el contexto de la pandemia de coronavirus.

Wiens participó este viernes en la inauguración de un tramo de pavimentación asfáltica en el departamento de Itapúa, al sur del país, donde reconoció que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se encuentra "en una situación económica difícil".

"Tenemos que entender el momento en el cual vivimos y qué tenemos que priorizar. No se van a parar las obras en marcha, las que tienen financiación, pero no podemos iniciar nuevas obras hasta que no tengamos un panorama financiero que nos permita asumir nuevos préstamos con proyectos claros", expresó el ministro.

Wiens reconoció que el país tiene "muchos tramos pendientes de inversión" que se tendrán que aplazar "para cuando llegue el momento económico" y pidió a la población entender que "la prioridad es la salud pública".

Durante el acto, el titular del MOPC explicó que, a lo largo de esta legislatura, las obras públicas se habían visto beneficiadas por la inversión estatal como parte de las medidas contracíclicas para enfrentar los impactos económicos.

El primero ocurrió en 2019, ante la crisis del sector agropecuario, cuando el Equipo Económico Nacional "decidió invertir fuertemente con medidas antícliclas en obras públicas".

Wiens aseguró que "gracias a ese impulso en inversión pública" Paraguay pudo "sortear bastante bien" el año financiero 2019, con el Producto Interno Bruto (PIB) estancado ese año, según los datos del Banco Central del Paraguay.

En 2020, el Equipo Económico Nacional también apostó por la inversión pública en infraestructuras y basó en ella uno de los pilares de la recuperación pospandemia.

Sin embargo, en los primeros meses de este año, el sistema sanitario paraguayo se vio desbordado por la propagación de los contagios y el elevado número de hospitalizaciones.

De hecho, hace unas semanas, el presidente del país, Mario Abdo Benítez, postergó las licitaciones para la construcción de un puente con Brasil con la intención de transferir ese presupuesto a sanidad.

El BCP, en su informe de abril sobre las perspectivas económicas para 2021, siguió mostrando su confianza en las obras públicas y civiles, para las cuales pronosticaba una expansión del 5,5 %.

No obstante, no descartaba que, ante la emergencia sanitaria, el Ejecutivo tuviera que redireccionar fondos de obras públicas a sanidad y obligara, por tanto, a una retracción de la construcción.