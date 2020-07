​Entre el 7 de marzo al 23 de junio, la cantidad de personas con covid-19 era de 1.422. A partir del 24 a hoy, el incremento fue notable, llegando a la cifra de 4.113.

Eso representa un salto importante de 2.691 casos más en apenas un mes. Asimismo, el 13 de junio (día 67 de la pandemia) se cumplía un mes de que la tasa de mortalidad no pasaba de 11 en tres meses.

Desde el día siguiente hasta hoy, los decesos llegaron a una cifra de 36, representando un incremento preocupante de 25 fallecimientos en un lapso de poco más de treinta días.

En su momento, el porcentaje de contagios en el país sólo estaba en el orden del 2,5% y tras el boletín de hoy, la tasa asciende al 3,7%.

Ese nivel se da sobre una base de 112.039 pruebas, incluyendo las realizadas en el ámbito del fútbol y que rigen para la reanudación del torneo profesional.

El primer caso se registró el 7 de marzo con una persona de sexo masculino proveniente de Ecuador y que obligó al Gobierno a adoptar la política de la cuarentena desde el 10 de marzo.

Durante ese mes y hasta poco más de la mitad de junio, las muestras no eran muy amplias y por ende, la tasa de contagios no era alta al menos en las estadísticas, pero dejando abierta la especulación sobre sub registros, es decir, casos en ese entonces aún no oficializados o reportados.

Cada boletín diario consignaba menos de cien contagios por día. La primera vez que se registró una alta cantidad de estos en 24 horas fue el 9 de mayo, cuando el Ministerio reportó a 126 personas con covid-19.

No obstante, la tendencia siempre fue la misma. Es decir, una curva rasante que posibilitó que los centros hospitalarios no se vieran abarrotados y con suficiente espacio para eventuales internaciones.

De hecho, Paraguay fue hasta finales de junio el país más destacado en el control y administración de la enfermedad, así como en el bajo nivel de casos y la disposición de albergues para aislamiento a personas procedentes del extranjero.

Pero desde el 24 de junio hasta la fecha, las muestras fueron evaluadas en una mayor cantidad, la que permitió avistar un espectro panorámico más amplio de la pandemia en el país.

O sea, a mayor número de muestras, más casos en el prontuario del Ministerio, que ahora es más abarcante en el análisis de pruebas que al inicio no superaban las cien y con la habilitación de más laboratorios, las mismas superan incluso las 2.500 diarias.