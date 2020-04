La acroisquemia aguda que se está presentando en pacientes con COVID-19 positivo aún no tiene una explicación científica, por lo que la comunidad de podólogos de España solicitan a sus pares de todo el mundo, informes sobre la existencia del caso en cada región, que puedan aportar más datos a la investigación en curso.El primer caso se presentó en Italia, en una niña de 13 años que luego presentó los síntomas del coronavirus.

La acroisquemia en la zona de dedos de manos y pies puede considerarse una manifestación en personas con diagnóstico de COVID-19, hasta ahora en países europeos sobre todo en niños y adolescentes aunque no se descarta también que se presente en la población adulta.

La Doctora Clara Izcurdia, Jefa del Área de Podología del Hospital de Clínicas de la UNA explicó que un grupo de podólogos de España observó lesiones en los pies de pacientes con COVID-19 muchos de ellos asintomáticos, de aspecto violáceo, muy parecido a un hematoma, acompañado de pequeñas ampollas y pústulas, muy parecida a la varicela.

La isquemia implica una mala circulación de la sangre en el cuerpo, que puede desencadenar en una trombosis o una falla vascular. En tanto, la acroisquemia aguda que se está presentando en pacientes con coronavirus positivo aún no tiene una explicación científica, por lo que la comunidad de podólogos de España solicitan a sus pares de todo el mundo, informes sobre la existencia del caso en cada región, que puedan aportar más datos a la investigación en curso.

“La evidencia que se tiene aún es mínima, pero se habla de que se presenta más frecuentemente en niños y adolescentes y no se sabe por qué. El primer registro se da el 8 de marzo en Italia, en un niño de 13 años que presentaba lesiones cutáneas leves en el pie; posterior a ello, aparecen los síntomas característicos del coronavirus, fiebre alta, dolor muscular, y en el curso del mismo, estas lesiones produjeron ardor y picazón”, afirmó.

La especialista profundizó en que no existe relación con comorbilidades previas. Se desconoce su aparición y aunque no exista una explicación científica, indicó que sería conveniente tener en cuenta esta manifestación, ya que existe la probabilidad de que sea el sub aviso, en un portador asintomático, del COVID-19, en el caso de que a posteriori se presenten los indicios del virus que cegó la vida de miles de personas en todo el mundo.

Izcurdia indicó que además de la comunidad de podología, las academias españolas de dermatología y venereología también se encuentran indagando sobre el tema y acuerdan que se requiere de más evidencias para confirmar o descartar la asociación de esta afección cutánea con el coronavirus.

“Los dermatólogos sugieren que la infección por coronavirus podría inducir una respuesta sistémica inflamatoria que podría derivar en una dermatitis o en cambio en el proceso de una enfermedad dermatológica previa, pero todas estas correlaciones requieren de más investigaciones y evidencias clínicas; es muy nuevo todo”, puntualizó.