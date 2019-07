Además, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió esta semana al Gobierno paraguayo que mejore las condiciones de los internos y evite el uso excesivo de la prisión preventiva.

El comisionado del MNP, Dante Leguizamón, comentó a Efe que desde esa institución ven “satisfactorio” el proceso emprendido con la modificación, promulgada el pasado 19 de julio por el Gobierno, de la normativa que se venía aplicando.

La ley promulgada por el Ejecutivo volvió a la redacción original del artículo en cuestión, el 245 del Código Procesal Penal, para dar de nuevo al juez esa competencia y que decida si corresponde la prisión preventiva o la imposición de medidas alternativas.

Antes de esa modificación, el juez se veía obligado a imponer la prisión preventiva en casos de crímenes, lo que desembocó en una superpoblación de los centros de reclusión y en el encarcelamiento de personas sin una sentencia en firme.

Los datos del MNP manifiestan que siete de cada diez hombres y seis de cada diez mujeres privados de libertad se encuentren procesados y todavía no cuenten con una condena.

Leguizamón recordó que el MNP reclamaba desde 2013 la derogación de esa normativa, ya que “restringía las posibilidades de que el juez analice la pertinencia o no de la prisión preventiva”.

“Nosotros creemos que hay una gran cantidad de personas privadas de libertad por hechos punibles que no corresponden con la prisión preventiva”, insistió el comisionado del MNP.

Las estimaciones del Ministerio de Justicia apuntan a que con estos cambios podrían quedar en libertad unas 4.000 personas, una cifra que ha generado cierta alarma entre la población.

Para Leguizamón, no existe motivo de preocupación ya que “esas personas no deberían haber ingresado en prisión” y deberían haber seguido “su proceso en libertad”, hasta que se demostrara si son inocentes o no.

Además, la potencial puesta en libertad de esos 4.000 presos no será inmediata, ya que otra ley promulgada por el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, el mismo día que la anterior, estipula plazos para que no se produzca una liberación masiva y que el juez pueda evaluar caso por caso.

De esta forma, en lugar de tener 48 horas para convocar a una audiencia, tendrá cinco días hábiles.

Además, si el abogado del recluso presenta un urgimiento de pronto despacho para la resolución ficta (automática), en vez de 24 horas tendrán que pasar diez días hábiles, según explicó la semana pasada a los medios el asesor legislativo de la Presidencia, Hernán Huttemann.

No obstante, estos cambios de los artículos 129, 141 y 251 del Código Procesal Penal, relativos a los plazos, solo regirán hasta el 31 de enero de 2020.

Leguizamón recalcó que aunque desde el MNP valoran de forma positiva los esfuerzos de los poderes del Estado por paliar la situación de emergencia de las cárceles, temen que se quede solo en propuestas temporales.

“Por ahora, se están tocando medidas que son urgentes, pero no atacan el fondo del problema”, subrayó Leguizamón.

Al respecto, citó como ejemplos la necesidad de implementar políticas de prevención del delito y de abordar otras cuestiones, como el microtráfico de drogas, desde el punto de vista de la salud pública y no desde el Derecho Penal.

La promulgación de esas dos leyes para modificar el Código Penal también ha contado con voces críticas desde la oposición, como la del senador Jorge Querey, de la formación opositora de izquierdas Frente Guasu.

En su opinión, la decisión del Gobierno no se estudió con suficiente detenimiento y puede generar un “caos jurídico”, según un comunicado del Frente Guasu.