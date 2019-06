Luis Christ Jacobs manifestó a la 970 AM que para adoptar alguna medida se debe esperar que la Justicia ordinaria determine la culpabilidad o inocencia de Reinaldo Giménez, subjefe de la Caminera que fue denunciado por la funcionaria Jazmín Velázquez Ramirez por acoso.

“Tenemos que esperar que determine la justicia y luego aplicar el sumario administrativo correspondiente. No podemos saber si saldrá inocente o culpable. Primero está la justicia y después es la cuestión administrativa. Mientras no exista condena firme y ejecutoriada, administrativamente no podemos tomar medidas”, dijo la autoridad.

Señaló que la cadete, quien actualmente está a cargo de la Secretaría General, radicó su denuncia ante la Fiscalía y no lo hizo en la institución, por lo que si primero lo hacía en la Caminera, se iba a iniciar un sumario administrativo.

No obstante, el artículo 69 de la Ley 86/98 establece que “cuando la infracción imputada al inspector nacional pudiera constituir un hecho punible de acción penal pública conforme a la ley penal vigente, se procederá a remitir en el cargo, con goce de sueldo, a disposición de la Dirección Nacional, hasta tanto se dicte auto de prisión preventiva u otra medida alternativa a la prisión”.

Si bien dijo que verificará esta normativa con la Asesoría Jurídica, resaltó la Constitución Nacional garantiza la presunción de la inocencia. “No creo que directamente se tenga que acusar a una persona en el período de imputación, donde empezarán a surgir las pruebas“, alegó.

El fiscal Celso Ortiz ya imputó al alto jefe por presunto acoso sexual. “(El imputado) le manifestaba (a la víctima) que si ella accedía a sus pretensiones sexuales le iba a ubicar en la parte administrativa y no en la calle, a la intemperie”, relató.

Sin embargo, como la mujer rechazaba la propuesta, era obligada a trabajar a doble turno y con una hoja de servicio mucho más exigente de lo que le correspondía.

La cadete contó con el apoyo de dos agentes de la Caminera, quienes declararon como testigos del caso que se habría registrado en reiteradas ocasiones.