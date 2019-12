La sindicalista Porfiria Ocholasky anunció que pedirá permiso los días 24 y 31, ya que los ministros de la Corte no concedieron el tradicional asueto para las vísperas de Navidad y Año Nuevo.

Indignadísima porque en sus 35 años de antigüedad nunca se negaron los asuetos del 24 y el 31 de diciembre dijo sentirse la presidenta del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay, Porfiria Ocholasky.

“De todas maneras ese día no va a haber, no creo que recurran al Poder Judicial los profesionales, yo no creo que por dos días se resuelva la morosidad judicial”, opinó Ocholasky.

Sobre los atrasos en las gestiones aclaró que esto sucede principalmente por las chicanas a las que recurren los abogados para dilatar los procesos.

La sindicalista anunció que ante esta situación solicitará permiso el 24 y el 31 e instó a todos sus compañeros a hacer lo mismo.

“Esto afecta porque muchos ya hicieron sus planes para pasar con su familia, esperemos que los ministros de la Corte puedan venir desde las 7:00 de la mañana hasta las 13:00 ese día para cumplir con sus actividades”, concluyó.