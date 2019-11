Sin embargo, dicho informe, en el que se hace mención a los requisitos que según ellos no cumple Sol Petróleo, pero que de igual manera ya es pro­veedor de Petropar, se realizó para una tercera licitación a días nada más de haber con­cretado los primeros dos con­tratos. Llama la atención que para los concursos anterio­res no hubo ningún cuestio­namiento, es decir, Sol Petró­leo pasó todos los filtros hasta ganar la licitación, pero en esta última quedó descalificada.

Según el portal de la Direc­ción Nacional de Contratacio­nes Públicas (DNCP), una de las licitaciones adjudicadas a la firma en cuestión fue la Nº 360.865, para la adquisición de gasolina Ron 91; la apertura de ofertas se llevó a cabo el 16 de setiembre de este año (2019) y el monto total del contrato asciende a G. 61.903.600.000; la otra es la Licitación Nº 360.947, para la adquisición de gasoil; la apertura de ofertas se realizó el 19 de setiembre de este año y el valor adjudicado fue de G. 124.802.680.000, totalizando así G. 186.706.280.000.

Recién en la Licitación Nº 361.084, para la adquisición de gasolina Ron 91 (2do. lla­mado), es que se detectaron las irregularidades. Fue mediante las observaciones presenta­das por representantes de la empresa Trafigura Pte. Ltd., que finalmente fue adjudicado con el contrato por valor de G. 90.624.000.000.

Entre los cuestionamientos a Sol Petróleo –según se deta­lla en el informe– están la falta de estados financieros, no presentó dictamen de una firma auditora, no presentó documentos de patrimonio neto, no presentó constancia de operaciones comerciales durante los años 2016, 2017 y 2018, sin manera de revisar la experiencia en volumen. No hay documento autenticado que acredite la constancia de operación.

Además, el año de constitu­ción en una de las hojas indica el 16 de febrero del 2011, pero en otras de las hojas indica que el 1 de agosto del 2003 Sol Petróleo ya suscribió un con­trato con el Estado; también menciona el documento que en hojas siguientes, la firma tiene soporte de operaciones con cartas del 2003 y el 2018, pero la misma todavía no estaba constituida.