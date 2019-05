Si bien todavía no se realizó el reajuste del precio del combustible, Petropar estima que el incremento será de 300 guaraníes, como máximo. El aumento es inevitable y la oficialización podría darse esta semana.

“Una suba es inminente, porque lastimosamente los precios no ceden, estamos aguantando con un stock, pero no es eterno, tenemos que reponer”, reconoció la presidenta de Petropar, Patricia Samudio, en entrevista con la 730 AM.

Anunció que el reajuste estaría rondando los 300 guaraníes. “Eso sería lo máximo”, enfatizó Samudio y sostuvo que es cuestión de firmar el contrato y hacer el pedido de la nueva provisión.

De esta manera, el gasoil común que hoy cuesta 4.880 guaraníes, pasaría a valer 5.180 guaraníes por litro.

Patricia Samudio afirmó que en el transcurso de esta semana se dará a conocer de forma oficial el nuevo precio, a fin de sacar a la gente de la incertidumbre.

Respecto a los 600 guaraníes de los que habla el sector privado, Samudio aclaró que esa es la realidad de ellos y no la de Petropar.