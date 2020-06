El intendente de San Roque González, Óscar Alfonso, aseguró a la radio Universo 970 AM que se siente mal e indignado por “abandonar a su pueblo” en este momento crítico y aseguró que están actuando con mala intención en su contra por haber violado la cuarentena sanitaria.

El jefe comunal dijo que no tiene miedo al coronavirus y que no cree que estén contagiados, ya que afirmó que solo su esposa dio positivo al virus pero no el resto de la familia. “Yo no debería estar acá, no puede ser que me hagan esto, quiero hacer cuarentena en casa”, sostuvo respecto a su ida a un albergue luego de su violación.

"Si doy positivo, ivaita la che porte, pero to tengo fe en Dios, él es el único que va a decidir qué va a pasar de mi persona”, dijo por último.

#2EnLaCiudad



Habla el Intendente de San Roque González, Óscar Alfonso: "Yo no tengo miedo del Covid-19".



12/612HD de Tigo TV, 8 de Copaco, 15 Claro IPTV y 12 Personal

https://t.co/fYMaekk5tL

@Universo970py pic.twitter.com/2UqMKaLxOh — GEN (@SomosGEN) June 17, 2020