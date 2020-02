El gasoil y la nafta no subirán de precio, según resaltó la titular de Petropar, Patricia Samudio, en conferencia de prensa, para dar tranquilidad a sus clientes. “El Gobierno y Petropar no vamos a subir los precios. El Gobierno no busca la suba de los precios, no existe ninguna modificación del decreto”, mencionó.

Señaló que ya existe un consenso sobre el gasoil y que el presidente Mario Abdo Benítez firmará un decreto antes del sábado. “Petropar no va realizar ninguna suba de precios. No existen todavía nuevas disposiciones de Tributación”, remarcó.

Al margen de la decisión de Petropar, los emblemas del sector privado sí tienen la vía libre para aumentar el precio de sus combustibles. El jueves se reunirán nuevamente con los representantes del Gobierno para evaluar un consenso.

Al respecto, Óscar Orué, viceministro de la SET, anunció las medidas que se adoptarán dependiendo de lo que se concrete en este encuentro. Si no hay acuerdo, se decidirá postergar la entregada de vigencia, mientras se siga negociando con los emblemas privados. “En ningún caso habrá suba de precios del combustible”, remarcó en entrevista con la radio Universo 970 AM.