La jornada de hoy se presentará cálida, con cielo nublado y vientos variables que luego irán rotando al sur. La temperatura más elevada alcanzará los 27º C.

Con la cantidad de agua caída la humedad trepó al 98 %, la visibilidad se mantiene a 20 kilómetros y se calcula que la puesta de sol será a las 19:12.

Actualmente persiste una alerta de tiempo severo para: Concepción, San Pedro, Caaguazú, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes y Alto Paraguay.

Para mañana jueves y no se esperan precipitaciones. El clima estará fresco a cálido, con cielo nublado a parcialmente nublado y vientos del sureste. La mínima estimada es de 17º C y la máxima de 30º C.

El viernes se anuncia un tiempo cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del sureste y luego variables. Las extremas irán de 19º C a 31ºC.l