El Gobierno de Venezuela reclama unos US$ 315 millones , mientras que Paraguay solo reconoce cerca de US$ 270 millones. La deuda fue contraída por los gobiernos de Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo, cuando Hugo Chávez era presidente de ese país.

“Nosotros no desconocemos la deuda, pero queremos que se cumpla con el tratado a cabalidad. Nosotros tenemos hasta el 2026 para pagar y no está vencida, por lo que no corresponde pagar los intereses sobre intereses”, indicó la titular de Petropar, Patricia Samudio.

Actualmente el caso está en litigio en París, Francia, por lo que no hay negociaciones con Venezuela, de acuerdo con la entrevistada.

La autoridad local afirmó que la petrolera estatal actualmente solo posee la mitad del monto a pagar a Venezuela, por lo que no está en condiciones de honrar por completo la deuda. “Todos los meses estamos guardando en caja, para ir juntando el dinero y cuando llegue el vencimiento tengamos la totalidad”, añadió.

Por último, Samudio indicó que desde la época de Federico Franco, Paraguay ya no importa combustible de Venezuela.

Ayer, el presidente Mario Abdo Benítez informó que nuestro país rompía las relaciones diplomáticas con Venezuela, tras la nueva asunción de Nicolás Maduro, calificada de ilegal. No obstante, afirmó que la deuda con PDVSA seguía en pie y que se pagará una vez terminado el plazo establecido en el contrato.