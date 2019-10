Los trastornos depresivos y de ansiedad son los más frecuentes en más del 80% de los casos de suicidios. Por día, una persona se quita la vida en Paraguay y la franja más afectada son los jóvenes. Reconocer síntomas de que algo no marcha bien anímicamente es fundamental para buscar ayuda profesional y tratarse a tiempo.

Escuchar y acompañar son dos acciones que pueden cambiar una situación límite que esté atravesando una persona en cuanto a salud mental se refiere. El trastorno mental más frecuente que termina en 1 suicidio por día en Paraguay, es la depresión en un 80% de los casos, además del trastorno de ansiedad, problemas de sueño y adicciones.

La automedicación y el recurrir al alcohol como sedante solo agravan la situación, advierte el doctor Víctor Adorno, psiquiatra y director del Hospital Psiquiátrico.

Solo en el 2018 se dieron 457 suicidios y en los últimos años se mantiene el promedio de 400 por año lo que equivale a 1 por día y de estos más del 50% se da en personas jóvenes de entre 14 y 29 años.

“Un alto porcentaje de los casos de suicidio tiene algún trastorno mental y según las estadísticas al algún momento de la vida 1 de cada 5 personas puede sufrir un trastorno mental y menos del 30% busca apoyo profesional”, afirma el profesional.

El no acudir a los profesionales guarda relación con que muchas personas no reconocen los síntomas como enfermedad sino que lo normalizan y es una situación difícil de manejar.

Y la repercusión se da también en el plano físico, la persona sufre día a día malestares generales, no sabe qué le pasa, recurre a muchos médicos antes de llegar al diagnóstico.

Entre los síntomas que pueden dar una señal de que algo no está bien a nivel mental son sentir un bajón anímico, sentimiento de tristeza por mucho más tiempo de lo habitual, no darle importancia a las cosas como antes o no encontrarle sentido, cambios importantes de apetito y de sueño, pensamientos negativos sobre el futuro y los demás, mucha irritabilidad y sensibilidad.

“Lo que puede ocurrir es que una persona tenga estos síntomas y que le dificulte manejarlos por su cuenta y muchos se automedican utilizando principalmente alcohol, pastillas y ciertas drogas y son conductas que no favorecen sino que hace que se deteriore aún más”,afirma Adorno.

El alcohol es una droga que tiene un efecto depresor y es una de las más utilizadas para conciliar el sueño y tiene sus consecuencias negativas, a la larga.

Escuchar es muy importante y aconsejar y no intervenir si no se sabe cómo hacerlo. Sí, guiar a la persona para que recurra a un especialista.

“Es muy bueno acompañar y facilitar la derivación con un profesional, no solo decirle que consulte sino acompañar, ver alguna cita, dónde, eso es facilitar”, aclaró.

Adorno destacó que no se debe dejar de lado los hábitos saludables para fortalecer la salud mental como el ejercicio físico, comer sano, dormir por lo menos 8 horas por día, socializar con gente con quien nos sentimos a gusto y hablar de nuestros sentimientos con persona de nuestra confianza.

En el Hospital Psiquiátrico ofrece atención en Urgencias las 24 horas de lunes a lunes además de consultorio de Psiquiatría, Psicología y Departamento Social de lunes a viernes de mañana y tarde.

Hoy, en el Día Mundial de la Salud, la OMS invita a llevar adelante los “40 segundos para actuar” desde el lugar en que uno se encuentre para concienciar y movilizar a la población acerca de cuestiones relativas a la salud mental y la jornada se centra en la prevención del suicidio. Cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo y 800 mil personas mueren por esta causa cada año, y otras tantas intentan suicidarse.

Cada suicidio es una tragedia que afecta a una familia, a una comunidad o a todo un país y que tiene consecuencias duraderas en las personas cercanas a la víctima. El suicidio no respeta edades y es la segunda causa de defunción entre los jóvenes de 15 a 29 años.

Servicios de salud que prestan servicios de Salud Mental:

Dirección de Salud Mental

Centro de Salud N° 3

Centro de Salud N° 7

Centro de Salud N° 8

Centro de Salud N° 9

Centro de Salud N° 10

Centro de Salud N° 11

Centro de Salud N° 12

Centro de Salud Santo Domingo

Puesto de Salud San Pedro

Puestos de Salud del Bañado

Hospital General Barrio Obrero

Hospital Materno Infantil San Pablo

Hospital Materno Infantil Stma. Trinidad

Hospital Distrital de Yaguarón

H. Regional de Pedro Juan Caballero

H. Regional de Concepción

Hospital Regional de Pilar

Hospital Regional de Alto Paraná

Centro de Salud de Pdte. Franco

Hospital Regional de Encarnación

Centro de Salud de Fram

Centro de Salud de Ma. Auxiliadora

Hospital Regional de Caazapá

Hospital Gral. Ped. “Niños de Acosta Ñu”

Centro de Salud de Guarambaré

Centro de Salud de Zeballos Cué

Centro de Salud de Lambaré

Hospital Regional de San Lorenzo

Hospital Distrital de Fdo. de la Mora

Hospital Distrital de Luque

Hospital Distrital de Ñemby

Hospital Distrital de Mariano R. Alonso

Hospital Materno Infantil de Capiatá

Hospital Regional de Caacupé

Centro de Salud Itacurubí Cordillera

Centro de Salud de Altos

Hospital Regional de Paraguarí

Misiones: San Juan/ Santa María

Santa Rosa, San Miguel y Hospital Dist. de San Ignacio

Hospital Regional de Cnel. Oviedo

Hospital Regional de Villarrica

Centro de Salud de Benjamín Aceval

Unidad móvil de salud mental

Repatriación

Gral. Morínigo

Ayolas

San Pedro