Con banderas, pero con tapabocas para respetar el protocolo sanitario, integrantes de diferentes organizaciones campesinas llegaron a la capital para la movilización anunciada para hoy.

“Venimos para que cumplan nuestros derechos, pedimos deuda cero, no podemos pagar porque nuestro país está en miseria, no tenemos ni para comer porque no sale la producción, nos agarró la sequía y fundió nuestra producción”, explicó uno de los voceros a la 730 AM.

Indicó que exigen al presidente Mario Abdo Benítez y al Legislativo, que les den una solución al problema. También solicitan más apoyo y la implementación de una reforma agraria.

Los automovilistas que circulen por el microcentro capitalino deberán tener en cuenta esta manifestación y evitar este tramo de Eligio Ayala entre Antequera y Paraguarí y los alrededores, ya que los productores se movilizarán en la zona.