La buena intención de regalar alcohol a la población para combatir el coronavirus está generando un efecto opuesto en las estaciones de Petropar, donde se registran aglomeraciones y largas filas de vehículos y peatones. La titular Patricia Samudio pide respetar la distancia advierte que se suspende la distribución en la sede de la FAP y en donde no respeten el protocolo.

En las estaciones de Ñu Guasu, Villa Elisa y de la Fuerza Aérea Paraguaya, además de San Juan Bautista y Mauricio José Troche, Petropar distribuye a alcohol-etanol 70 % desde las 8:00 de la mañana.

Los interesados deben llevar una botella de hasta dos litros, ya que no entregarán el producto en un envase más grande. La indicación es que las personas que llegan a pie tienen que respetar una distancia prudencial y quienes arriban en vehículo no necesitan bajarse.

AHORA | Personas forman largas filas para retirar alcohol disponible en las estaciones de @Petropargov.



Según una de las medidas preventivas que estableció el @msaludpy, era evitar la aglomeración de personas en los lugares



Gentileza #Universo970AM pic.twitter.com/ghFRT7yvrC — Universo 970 AM (@Universo970py) March 14, 2020

Sin embargo, en las sucursales de la FAP y de Villa Elisa hay una kilométrica fila de vehículos y se está generando una aglomeración impresionante, sin respetar las medidas de seguridad.

“Queremos decirle a la gente que por favor no le perjudique a los demás, la gente se baja caminando y no respeta la distancia, vamos a continuar todo el día, no hace falta que vengan ahora”, comentó Samudio en entrevista con Telefuturo.

No obstante, avisó que suspenderá la distribución en los locales donde la gente no se rija al protocolo y verá la posibilidad de reorganizar en las demás estaciones.

El producto que obsequia Petropar tiene 70% de concentración, lo que es apto para prevenir el COVID-19.