María (nombre ficticio) tiene 24 años de edad y por dos años buscó trabajo, hasta que finalmente fue contratada en una de las sucursales en la cooperativa Villa Morra. Todo iba bien hasta que fue trasladada a la casa matriz, donde tuvo contacto directo con el presidente David Luraschi, a quien ahora denuncia ante la Fiscalía.

En entrevista con la radio 650 AM, la denunciante contó las penurias que sufrió ya desde el primer día que conoció a Luraschi. “Me mandó llamar a su oficina para preguntarme cómo me sentía y si me hacía falta algo. De la nada se levanta y me intenta besar en la boca. Retrocedo y le digo ‘Dios te bendiga’, él bajó la cabeza y me dijo solo gracias. Pero luego a cada rato me mandaba llamar a su oficina e inclusive delante de todos los compañeros intentaba besarme en la boca y todos se reían porque les era algo normal. Luego ya besaba a la fuerza, me hacía sentir sucia y vulnerable”, relató.

La mujer calló por el miedo a perder su trabajo, porque supuestamente Luraschi mandaba echar a las que se negaban a su acosos al acusarlas de ladronas. “Hay una compañera que nos dijo que en una ocasión estando en el auto con este directivo le quiso obligar a que le haga sexo oral”, aseveró además.

La situación le afectó emocionalmente, causándole ansiedad y otros trastornos que le hacían sentir infeliz e incapaz, según contó. “Fui a la psicóloga y me dijo que mi problema se llamaba David Luraschi. Muchas veces intenté quitarme la vida, no le deseo a nadie lo que me pasó”, lanzó.

INTENTO DE ABUSO

El supuesto acoso sistemático pasó a segundo plano cuando el denunciado habría intentado violarla. Era un martes y las trabajadoras debían llevar pantalones, pero “María” se confundió de día y llevó pollera, lo que le causó una llamada de atención de su jefa directa. “Nosotros usamos pollera los lunes y los martes pantalón. Luego de que me llamaron la atención, el gerente también me reclamó en su oficina. Después me puso de cuatro por su escritorio… él es enorme, tiene una gran fuerza. Me agarró del cuello, me apoyó su miembro asqueroso y se comenzó a bajar el pantalón. Yo entré en pánico y le empujé. Al ver que yo estaba a punto de convulsionar, me dijo que me tranquilice y salió de la oficina”, contó.

La mujer aseguró que en estos días un hombre la contactó para ofrecerle dinero a cambio de que retire la denuncia, pero remarcó que no quería que otras pasen por la misma situación que ella. “Me ofrecieron 20 millones para retirar la denuncia para que esto quede en la nada. Sé que ahora están preparando mi desvinculación de la cooperativa porque denuncié, pero ya no me importa. El presidente tiene muchos contactos y dinero, pero la plata nunca me interesó”, puntualizó.

HABRÍA 17 AFECTADAS

El abogado Alfredo Delgado, quien interviene en este caso, informó a la misma emisora que en principio la denuncia fue presentada hace dos meses por “María” ante la fiscal Natalia Silva y luego se sumaron otras tres denunciantes a la causa penal. Estas comentaron que en total habría 17 afectadas en la Cooperativa Villa Morra, pero que no se animan a hablar por temor a represalias. “Es un secreto a voces lo que pasa”, añadió.

El letrado dijo que los estudios victimológicos practicados a las trabajadoras revelan que “se encuentran dañadas por los hechos ocurridos” y señaló que mientras dure la investigación, este directivo no debe asistir a la cooperativa porque las denunciantes están bajo su dependencia. “Esta persona, por el alto cargo que ocupa, podría obstruir la investigación y seguir con su modus operandi”, dijo y dejó en claro que la denuncia no posee ningún trasfondo político.

COOPERATIVA ALEGA MANIPULACIÓN DE CONSEJERA

Rubén Maciel, abogado de la cooperativa, manifestó que es muy sospechoso que las cuatro denunciantes (dos actuales funcionarias y dos extrabajadoras) hayan recurrido primero al Consejo de la Cooperativa para exponer sus casos y recién luego una de ellas haya ido a la Fiscalía.

“Ellas estarían siendo manipuladas por una integrante del consejo de administración (sería la señora Norma Gauto), para cuestionar la presidencia de Luraschi. Esto responde probablemente a un inconveniente o molestia por disposiciones que se asumieron de manera interna”, alegó.

El representante también señaló que inicialmente solo se habló de cuatro afectadas pero que al trasladar a la denunciante a otra sede de la institución, porque el Código del Trabajo establece que se debe apartar al denunciante y denunciado, la mujer pidió ampliar su denuncia ante la Fiscalía para mencionar que había 17 víctimas en total.

Maciel dejó en claro que hasta tanto no concluya el sumario administrativo y tampoco sea demostrada la culpa del investigado por la justicia, el presidente seguirá en el cargo porque el estatuto no establece ninguna medida previa.

Por último confirmó que hay informes negativos de auditoría respecto al desempeño de la trabajadora que recurrió a la Fiscalía, por lo que existen versiones de que la misma sería desvinculada por ello.