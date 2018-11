El ministro del MEC, Eduardo Petta aseguró que él y todo su equipo continúan trabajando de manera normal y que hasta el momento nada cambió respecto al conflicto que se desató la semana pasada entre él y su vice.

“Yo no destituyo, el presidente es quien toma la decisión de un ministro y viceministro y aun directores generales, no es que Eduardo Petta por una resolución le saca”, dijo Petta en contacto con la 730 AM.

No obstante señaló que cuando existe una discrepancia respecto a algún caso, nadie puede incomodarse por ser investigado, teniendo en cuenta que uno de los ejes del gobierno es la transparencia.

“Habría que escucharla a ella, hay que transparentar caiga quien caiga, aun Eduardo Petta y ese es el mensaje presidencial”, enfatizó el titular de la cartera educativa.

NO TIENE COCINERA

Petta se refirió nuevamente a la contratación de la sindicada como su “cocinera” y aclaró que la única persona que cocina en su casa es su señora.