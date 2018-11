La tensión entre Eduardo Petta, ministro de Educación, y la viceministra Nancy Ovelar llegó hasta el presidente Mario Abdo, quien reiteró el mensaje de que “sea quien sea” será investigado, situación que marcó las diferencias entre Petta y Ovelar desde el inicio de la investigación de los vínculos entre el esposo de esta que maneja la empresa fiscalizadora Gorostiaga y que fue suspendida por incumplimiento de contrato, según Contrataciones Públicas.

Al momento, Ovelar lanzó que el ministro realizó la contratación de una cocinera para la Dirección de Alimentación Escolar en detrimento de la preparación de otros profesionales que están en mejores condiciones para ocupar el cargo.

Petta alegó que el cargo de Carmen Colarte como contratada auxiliar es inferior al que ocupa su jefa Fátima Estigarribia Ovelar, sobrina de la viceministra quien está en la lista de investigados por tener rubro docente.

“(Ovelar) quiso instalar que hacemos la investigación pero que no somos impolutos seguiremos con la investigación. Hablé con el presidente y me dio su total apoyo y ya nos dijo antes que sea quien fuera será investigado”, afirmó.

Destacó que Ovelar tendrá la oportunidad de defenderse y que todo se trata de una investigación interna, no personal contra ella. “Sugiero que sea madura y no se oponga a una investigación, que no desdibuje la imagen del MEC y que diga que sí se le investigue a su marido y si no ve que queremos trasparentar la institución tendremos que tomar una decisión y si ella no se va me voy yo”.

Actualmente, se encuentra en investigación 291 nombramientos de personas que solo tienen el bachiller completo y fueron utilizados rubros de docentes que concursaron y ganaron, explicó Petta.

“Ella dice que no hay resultados que se le está persiguiendo a los funcionarios; se está haciendo la investigación, hay sumarios abiertos, no tiene toda la información si dice eso a los medios. Son más de 500 y sigue la lista y si no se mantiene en que debemos mantener la transparencia debería dar un paso al costado”, puntualizó.