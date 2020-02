El ministro Eduardo Petta, quien sigue en Educación tras recibir el irrestricto apoyo del Poder Ejecutivo, anunció en conferencia de prensa que los materiales del Mapara no llegarán aún a los estudiantes, porque primero se encargarán de corregir los errores matemáticos, ortográficos y de concordancia.

“Pido disculpas, pido perdón. Tengo mal carácter que hay que trabajar. Espero que acepten mi pedido de perdón por esas expresiones que en su momento fueron totalmente fuera de lugar”, dijo en charla con la prensa.

La autoridad resaltó que el empresario Robert Harrison, de la imprenta NOBEL S.A, una de las cinco que imprimieron los materiales, se comprometió a ayudar de forma gratuita en la reimpresión de las hojas con problemas. “Pecheó” a las demás empresas a hacer lo mismo en pos de la educación paraguaya.

En estos momentos, los funcionarios del MEC revisan hoja por hoja los folletos. “Creíamos que llegábamos para el 21 de febrero (inicio de clases en el sector público), pero el equipo técnico pidió más tiempo. Los niños sí tendrán las clases de matemáticas, pero se deberá esperar esta estrategia que antes solo se aplicaba a Cordillera y que queremos expandir a todo el país”, aclaró.

Se estima que para 7 de marzo estén listos los materiales corregidos y luego se procederá a la entrega de los mismos, de acuerdo con Petta.

“Sentí vergüenza al mirar los materiales. Me molesté mal porque no pueden ir con errores. Nunca quiero cometerlos. En el 2011 ya se imprimió con el error pero hoy se tuvo que haber corregido. Las direcciones de Desarrollo Educativo y de la Escolar Básica conocían del proceso y no hubo comunicación. Dos fueron sacados de sus cargos”, dijo respecto a Teresa Oviedo y Guido Barrios.

“Guido era el encargado de los materiales y la corrección de contenido… Los dos trabajaron juntos y no pueden decir que no sabían nada, reconocieron esto frente a nosotros. Incluso Teresa renunció tras reconocer el error”, dijo.

Teresa Oviedo quedó fuera de la institución porque no era funcionaria permanente. Mientras que Barrios sí es funcionario. Sobre el mismo pesa un sumario administrativo para determinar si amerita ser desvinculado.

NO LE CREEN LA DISCULPA

Los estudiantes del Fenaes exigen al Poder Ejecutivo que raje a Eduardo Petta del cargo tras las constantes pifiadas y exabruptos. “Si el mismo Presidente nos desafía, nosotros le desafiamos a que Petta no dura en el cargo”, indicaron desde la federación estudiantil.

Coincidió el dirigente docente Silvio Piris, de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP). “Pidió disculpas para mantenerse en el cargo, yo le conozco, él no va a cambiar. Para mí es una lastima que se humille”, dijo a radio 1000 AM.