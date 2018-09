El hablar sobre suicidio puede evitarlo. Si una persona se encuentra en una situación difícil con ideas suicidas no debe temerse el intervenir y medir la gravedad del caso. El psicólogo Osvaldo González asegura que el riesgo de suicidio no pasa por tener problemas mentales sino por un momento de quiebre que requiere contención familiar y apoyo profesional.

No minimizar un comentario o conducta sobre suicidio, puede prevenirlo. La persona que tiene la idea de suicidarse en la mayoría de los casos lo dice e intenta llamar la atención como una manera de pedir ayuda sobre la situación por la que atraviesa. “La persona que se suicidó hizo un aviso y no hay que tomarlo a la ligera. La persona que se va a suicidar lo avisa”, afirmó el psicólogo Osvaldo González.

Señaló que existen muchos mitos que rondan el suicidio y uno de ellos es no hablar sobre ello. Por el contrario, es importante hablarlo de frente con la persona que está padeciendo una situación difícil de afrontar y uno puede servir de sostén al intervenir dándole la oportunidad de hablar.

“Hay que dejar ese miedo de intervenir y no minimizar el dolor porque una persona que piensa en matarse es porque no encuentra otra salida a lo que está viviendo, no usar frases como: ‘por eso nomás’, ‘no es para tanto’ o comparar situaciones sino más bien darle la oportunidad de que hable”, indicó.

El miedo de creer que si se pregunta sobre la idea de suicidio le meteré en la cabeza que lo haga es un error, aclara y explica que por el contrario, cuando uno le habla al otro sobre eso es como que la otra persona encuentra alivio, es ayudarle a pensar mejor y lo puede hacer cualquier persona ya sea familiar cercano o amigo no solo un profesional puede dar ese primer paso”, agrega González.

Recomendó tener en cuenta dos preguntas: si la persona pensó en suicidarse y en caso que la respuesta sea positiva continuar y saber si ya lo planeó y si la respuesta es sí intervenir y no quedarse con la información, dar aviso a los familiares cercanos y no dejar sola a la persona.

“Es importante medir la gravedad, si ya pensó, si lo planeó, si tiene cómo hacerlo sí es una alerta máxima, esa ya no es una idea suicida, es una planeación suicida y se debe consultar con un profesional de salud mental ya sea psicólogo o psiquiatra a modo de lograr una intervención urgente”, recalcó.

Existen disparadores que se presentan en forma abrupta como un pérdida laboral, una ruptura amorosa o situaciones que conllevan el enfrentar mucho dolor y no guarda relación con un trastorno mental previo.

Este es otro mito, afirma González: “El suicidio no tiene que ver con un trastorno sino con el momento y su grado de enfrentamiento y es cuando se da un quiebre. El riesgo de suicidio lo tenemos todos, no necesariamente es ser una persona depresiva, sino que se atraviese un momento difícil y doloroso”.

Recomendó buscar orientación profesional no solo cuando uno sienta que está mal, sino antes para desarrollar otras dimensiones como ser humano. Cuestionó que no existen políticas de salud mental y que es escasa la disponibilidad de profesionales para acudir antes de que sea tarde atendiendo que un tratamiento conlleva costos que muchas veces no es posible cubrir.

Sobre el estigma que pesa sobre una persona que intentó suicidarse y no lo consumó también se debe entender que no existen “personas suicidas” sino situaciones y momentos. “No existe una personalidad suicida, es situacional y no implica que la persona que intentó una vez, toda su vida piense en suicidarse”, agregó.

Lamentó que en Paraguay el suicidio va en aumento y esas personas que consumaron el acto pudieron haber recibido un tratamiento oportuno.

El cuidado de la salud mental para lo que es importante considerar en forma personal no limitarse a actividades obligatorias como el trabajo y los estudios sino buscar otro tipo de actividades que no conlleven una remuneración económica sino pasatiempos que permitan desarrollar otros aspectos de la vida.

Hoy se recuerda el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, fecha para fomentar la prevención y la asistencia oportuna. Según la OMS, el suicidio constituye un problema de salud pública importante, prevenible que provoca casi la mitad de las muertes violentas en forma anual.

Cada año se suicidan casi un millón de personas, lo que supone una tasa de mortalidad de 16 por cada 100 mil o una muerte cada 40 segundos.