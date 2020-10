Entre los datos que se manejan en la investigación es que el finado ex presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Nicolás Leoz, comenzó a transferir dinero y propiedades a nombre del extinto director del diario Abc Color, Aldo Zuccolillo.

Fuente: La Nación.

Las recientes confirmaciones que realizó el actual presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, sobre los millonarios depósitos en dólares que Leoz desvió del fútbol a sus cuentas en el país, entre ellas en cuentas en el banco Atlas, colocaron a la familia Zuccolillo en el centro de las derivaciones del FIFAGate en los últimos días.

Son US$ 53 millones que la Conmebol recuperó de las cuentas de Nicolás Leoz en Suiza, Paraguay y Estados Unidos. Según la información que brindó Domínguez, US$ 16 millones fueron guardados en bancos de plaza y devueltos por familiares de Leoz ante las evidencias del oscuro origen del dinero.

El banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, se encuentra entre las entidades que se habrían prestado a un verdadero esquema de lavado de dinero, según explicó Domínguez a varios medios locales. De hecho, un expediente con 70 tomos de la investigación por lavado de dinero concerniente al referido esquema se abrió en el Ministerio Público a pedido de la justicia norteamericana.

A raíz de las investigaciones, la familia del extinto Leoz, específicamente su viuda María Clemencia Pérez de Leoz, sus hijas Nora y Celeste Leoz, formaron fila para devolver el dinero denunciado como mal habido.

La Conmebol había denunciado en Suiza por lavado de dinero a los herederos, por lo que tuvieron que allanarse al pedido de esta organización de devolver el dinero, antes de que se les congelen todas las cuentas bancarias.

En total fueron US$ 37 millones los recuperados por la Conmebol de cuentas en Suiza, US$ 550 mil de cuentas en los Estados Unidos y US$ 16 millones de cuentas locales.

Las presunciones indican que por la amistad que unía a Leoz y Zuccolillo es que el primero comenzó a transferir dinero y propiedades a nombre del segundo y que todavía deben recuperarse.

Incluso los datos de la investigación señalan que habría más dinero desviado del fútbol a nombre de abogados en el Paraguay.

Domínguez refirió que los depósitos de Leoz en cuentas en el banco Atlas incluso alcanzaban los US$ 1 millón en un solo día, por lo que cuestionó la indiferencia de instituciones como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Por las denuncias de los desvíos es que el actual presidente de la Conmebol sostuvo que fue víctima de una campaña de desprestigio por parte del diario Abc Color, con el objetivo de confundir sobre la situación y blindar al amigo.

“Esta investigación nos costó 275 artículos y chambonadas que fueron publicadas por Abc Color, ya que estábamos investigando al amigo de Aldo Zuccolillo y que posteriormente iba a derivar que el banco de este tenía el dinero desviado por Leoz. Se publicó en dicho diario que yo ya tenía orden de captura, solo para confundir a la gente”, dijo Domínguez a varios medios.

El senador Juan Carlos Galaverna se pronunció en su cuenta de Twitter sobre las investigaciones que impulsó la Conmebol para la recuperación del dinero del fútbol y agregó un calificativo que viene atribuyendo desde hace años al extinto director de Abc Color.

“Mis calurosas felicitaciones para el estimado presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, por las brillantes gestiones que permiten recuperar grandes sumas de dinero de la institución. De paso demuestra que el finado Zuccolillo era un gran sinvergüenza”, arremetió en redes el senador.

Las expresiones del senador fueron horas después del destape de millones de dólares que Leoz guardó en el banco Atlas y que la familia del extinto presidente de la Conmebol tuvo que devolver a esta institución por haberse desviado ilegalmente.

“Fuerza presidente”, remató el senador en su tuit del pasado viernes. Galaverna históricamente calificó de “ilustres sinvergüenzas” a Zuccolillo como al empresario Antonio Vierci, también propietario de varios medios de comunicación en nuestro país.

Galaverna incluso había ganado una querella por difamación, calumnia e injuria contra Abc Color, por publicaciones que lo relacionaron al vaciamiento en el Banco Nacional de Trabajadores. “Mentiroso” es otro calificativo con el que el senador siempre se refería a Aldo Zuccolillo.