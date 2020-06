Augusto Insfrán, propietario de Rockero Popurrí Nocturno y miembro de la Asociación de Bares del Paraguay, confirmó a la radio 800 AM que desde las 15:00 horas se volverán a abrir los locales y que irán hasta las 22:30 horas. Solo se permitirá el ingreso con previa reserva para evitar la aglomeración dentro de los salones.

“No hay algo concreto que diga que sos pub, bar o restaurante. Lo que no se puede hacer es bailar, hacer aglomeraciones, no es que se van a empedar y armar quilombo. Ya no será como antes era. La gente se sentará y mirará gente de lejos. Hay necesidad de la gente que quiere salir ya. Si se da comida y se cumple el protocolo, entonces no habrá problemas”, argumentó sobre la reapertura.

El emprendedor indicó que no necesariamente deben ser familiares para compartir una mesa, sino que basta con que sean conocidos del trabajo o amigos. “Lo que no se hará es compartir mesa con gente desconocida”, resaltó.

Insfrán comentó que entre los cambios figura la implementación de un canon sanitario por las medidas anti COVID, tales como jabón, papel, alcohol, etc. Será 5.000 guaraníes por cada mesa.

El propietario del pub también indicó que se suspenderán las promociones de bebidas y comidas, y que dependerá de cada local reajustar los precios de sus productos.

“Se podrá comprar la cerveza en la barra, pero usando tapabocas y guardando la distancia correspondiente en la fila”, mencionó además.

Durante la cuarentena, entre 10 y 15 locales nocturnos cerraron definitivamente al no aguantar más la situación, según refirió Augusto Insfrán.