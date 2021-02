“A un mes del inicio de clases surgieron graves contradicciones e informaciones poco claras tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Salud, en relación al retorno seguro a las aulas, por lo que vamos a pedir un informe a ambas instituciones para saber realmente dónde estamos parados y pronunciarnos al respecto”, anunció el diputado Carlos Rejala.

Mencionó al respecto que el Ministerio de Educación dice que las clases presenciales serán seguras y que el retorno a las aulas no representará peligro para los alumnos, ya que se dispondrán de las medidas, pero tampoco son claros si cuentan o no con los recursos para adquirir cuanto menos los elementos sanitizantes. “El retorno seguro no se trata de alcohol en gel para las manos y tapabocas, hay que tener los recursos para limpiar profundamente los espacios comunes, los baños, sobre todo, y no tenemos esa información”, explicó.

Por otro lado, el legislador cuestionó la falta de coordinación y comunicación entre instituciones que conlleva a una incertidumbre total de los padres.

“El sector docente asegura que el 50% de las escuelas necesita alguna refacción porque presentan techos caídos, fisuras, baños sin puertas, etc. y no están dadas las condiciones de salubridad, además que no trabajaron todavía con el MEC sobre el protocolo a seguir.

Por su parte, referentes médicos aseguran que, atendiendo a la situación epidemiológica, las aulas son un peligro latente, un caldo de cultivo para propagar el Covid, por lo que no recomiendan el retorno a las aulas.

“Vamos a pedir informes al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud, queremos saber si es seguro el retorno a las aulas, si hay recursos para que todos los alumnos, por igual, tengan acceso a los elementos de higiene, queremos saber si hay recursos para la limpieza y reparación de las instituciones, queremos saber cuál será el protocolo para alumnos y docentes, queremos saber si la vuelta a clases presenciales son realmente un peligro como señalan responsables de Salud, queremos saber por qué el MEC dice una cosa y el Ministerio de Salud otra, en fin, buscamos una información real de la situación para pronunciarnos como Cámara, porque queremos evitar que siga el manoseo a alumnos y padres”, indicó.