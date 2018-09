El director anticorrupción del Ministerio de Educación y Ciencias, José Casañas Levi, explicó que en la investigación de los primeros 588 casos incluyó a intendentes y concejales que poseen rubros docentes.

En tal sentido, los directores de las instituciones en donde figuraban estos políticos, debían responder a informe detallando dónde cumplían funciones estas personas, en qué horarios, qué asignaturas, entre otras cosas.

A pesar de que se les dio un plazo razonable para emitir el informe, una cantidad importante no respondió mientras que otros enviaron respuesta que no cumplían ni con el 50 % de lo solicitado.

“Se supone que si soy director de un colegio, sé quiénes son los docentes, qué enseñan, a qué hora, le hago firmar un plan de cátedra, etc., si no tengo eso quiere decir que no está funcionando”, comentó Casañas Levi en entrevista con la 650 AM.

La cartera estatal abrirá un sumario y los directores se exponen a sanciones por faltas de segundo orden que van desde amonestación hasta suspensión.

“La semana pasada se acercaron y me entregaron 50 denuncias, otra personas me entregó 30”, comentó Casañas Levi y detalló que los reportes llegan por correo, por whatsapp y también por nota.