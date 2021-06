“Hoy estamos ante una guerra epidemiológica en el mundo, donde tal vez el día de mañana pueda servirnos como guía para entender la importancia del trabajo común. Siempre que pudimos unirnos, pudimos vencer obstáculos difíciles que ha tenido este pueblo”, señaló el presidente Mario Abdo Benítez, durante un acto oficial en el Chaco Paraguayo.

Sostuvo que en esa guerra contra el COVID-19, el adversario común es el virus “que está matando y enlutando a nuestro pueblo” e instó a realizar un esfuerzo común para enfrentar con compromiso la situación.

“No estuvo en mi planificación, no esperaba enfrentarme con este desafío cuando planifiqué un proyecto electoral y un plan de gobierno de 5 años, pero lo estamos enfrentando sin una receta previa. Paraguay con sus grandes limitaciones y las inequidades en el mundo, está caminando con la esperanza de vencer a este virus”, subrayó.

Asimismo, hizo alusión a lo ocurrido en la Guerra del Chaco comparando con la situación actual que vive el país. “Hoy sobre mis hombros está la mayor carga de ver y de sentir el dolor de nuestro pueblo en este momento difícil. Vengo a renovar ese compromiso, con ese espíritu del soldado paraguayo que no se rindió y enfrentó la adversidad. No importan los obstáculos que nos queden por delante, no importan las críticas justas o injustas, las manipulaciones”, expresó.

El mandatario cuestionó además a aquellos que publicaron fotografías que no correspondían al puente caído en Tacuatí y dijo que muchos buscaron “adhesión política momentánea” utilizando la muerte de las tres personas”.

“Seguramente vamos a seguir siendo víctimas de criticas sanas y necesarias a las que le damos la bienvenida y también de injusticia y como el soldado paraguayo no nos vamos a rendir. Como ese soldado paraguayo, no nos vamos a rendir. Después de ese gran sacrificio, vendrá una gran victoria para esta nación”, enfatizó.