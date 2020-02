El legislador de Añetete dice no temerle a la justicia y asegura contar con los documentos suficientes para demostrar su inocencia y evitar así ir a la cárcel.

Para Cuevas, la pericia de la Fiscalía está viciada de la A a la Z y considera lejos de “chicanear”, él es el más interesado en finiquitar la situación y descartar su implicancia.

“No temo nada, mientras que Dios me dé salud voy a seguir trabajando, operando sin descansar”, expresó Cuevas a los medios de comunicación.

En cuanto a la reacción del entorno de Colorado Añetete, que podría sumar el segundo diputado en la cárcel, sostuvo que mantiene el apoyo de toda la bancada.

Si la Cámara de Apelaciones confirma la prisión preventiva dictada por el juez Yoan Paul López, Cuevas asegura que no hará falta que lo arresten, ya que él mismo se entregará. “Yo mismo voy a comprarme un colchoncito y ya me voy, no sé a dónde me van a mandar”, ironizó.

En el lapso correspondiente a los años 2009 y 2019 se detectó una desproporción en los ingresos de Miguel Cuevas por una suma que supera los G. 1.700 millones. El periodo de investigación patrimonial tuvo como punto de partida su incursión en la función pública, según la Fiscalía.