En medio de una descoordinación, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) pretende implementar la doble escolaridad para los primeros y segundos grados de la Escolar Básica a partir del lunes 1 de abril en instituciones educativas del Departamento Central.

La implementación de la jornada extendida implica contar con el almuerzo escolar que no está previsto ofrecer a los alumnos. Es el caso de la ciudad de Fernando de la Mora que hasta el momento no recibió una notificación oficial para proveer de los alimentos a más de 300 alumnos por día hasta finales del periodo escolar, explicó el intendente Alcides Riveros.

Señaló que la planificación de almuerzo escolar se realiza en agosto de cada año y que la comuna tiene la posibilidad de proveer por dos meses y medio, como lo realizó el año pasado pero desde setiembre hasta final del año.

“Le dimos almuerzo a más de 3mil alumnos por dos meses y media con una planificación que tuvimos a tiempo y ahora existe una real descoordinación entre las direcciones y el MEC”, indicó.

“La planificación se presenta en agosto y acá no sabían de la jornada corrida y el MEC lo que enviamos porque no figura en la planificación y si hacemos igual será malversación y cada escuela presenta la cantidad de alumnos, no es que yo digo a cuántos daremos. Yo soy un pasa manos”, agregó.

La comuna fernandina tiene un presupuesto de G 1 mil millones destinado para el almuerzo escolar, correspondiente al 30% del presupuesto total que es lo que legalmente puede utilizar por lo que proveer de almuerzo desde abril significará no hacerlo por el resto del año.

Son siete las instituciones que tienen que iniciar la doble escolaridad entre ellas Escuela RI 3 Corrales, Defensores del Chaco y Leo Novak.

“Tenemos los recursos pero no tenemos autorización del MEC, no podemos hacer llamados sino tenemos el visto bueno del documento y esto se debió hacer el año pasado para empezar ahora”, señaló.

Esta situación creó interrogantes entre los padres de los alumnos que asisten a estas instituciones ya que tendrán que costear los gastos de almuerzo. En las instituciones están buscando alternativas como ofrecer almuerzos en la cantina cobrando entre G 5000 y 8000 guaraníes.

Por de pronto, se aguarda que la jornada extendida se realice a partir del próximo año con la coordinación necesaria para que los alumnos reciben en forma el almuerzo durante la jornada escolar.