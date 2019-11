La utilización de urnas electrónicas en los próximos comicios ha suscitado un importante debate no solo en el ámbito tecnológico sino también en el político. Algunos parlamentarios expresaron sus cuestionamientos al tipo de tecnología que pretende ser implementada por el TSJE, sobre todo en lo que respecta a la falta de emisión de papeletas de voto.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) convocó a una licitación pública internacional para arrendar unas 15.000 urnas electrónicas, las cuales serán utilizadas en las próximas elecciones municipales del 2020.

Ya antes de que se concrete la adjudicación a una determinada empresa, el proyecto para implementar el voto electrónico ha empezado a recibir una serie de cuestionamientos de diversos sectores, tanto desde la comunidad tecnológica como desde el ámbito político.

La senadora Desirée Masi aseguró que desde el Partido Democrático Progresista (PDP) ven con mucha preocupación la eventual utilización de las urnas electrónicas. En tal sentido, recordó que las empresas Starmatic y Magic Software Argentina (MSA) -que se han presentado a la convocatoria del TSJE- ya poseen varias denuncias en países de la región.

Las urnas que se están pretendiendo arrendar para las municipales del año próximo no guardan ningún ticket luego de la votación, condición que había sido establecida previamente, según denunció. “Eso no dice en el pliego de la licitación”.

Teniendo en cuenta las dudas que se han generado en torno a este tema, Masi habló sobre la posibilidad de incluir “apoderados informáticos” en las elecciones para verificar y auditar el sistema a ser utilizado en las máquinas de votación.

“No le tengo miedo a las urnas electrónicas, pero uno le escucha a los técnicos y te dicen que así como está no hay seguridad como para que vos no puedas identificar (al votante). El voto es secreto, electrónico o no, ese es un principio constitucional”, refirió la parlamentaria.

Por su parte, el senador Fidel Zavala (PQ) sostuvo que hay países que salieron del sistema de urnas electrónicas y volvieron al método convencional mediante el uso de papeletas, tal y como es el caso de Brasil.

Al igual que Masi, también mencionó que, aparentemente, los equipos que serán arrendados por la Justicia Electoral no realizarán la impresión de un ticket o papeleta de voto, lo cual impediría hacer un escrutinio público, tal y como establece la Constitución Nacional.

Por ello, considera que existe una obligación de que se pueda imprimir la papeleta luego del sufragio a fin de que el elector pueda verificar que su voto fue consignado correctamente y que luego pueda depositarlo en una urna.

“Acá lo que importa es que el sufragio sea transparente, que el elector tenga la confianza de que sí votó en ese sentido y que el escrutinio se haga públicamente”, refirió Zavala.