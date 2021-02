Desinfectar todo lo que se compra así como las ropas y los zapatos es una “pérdida de tiempo y dinero” que se tardó mucho tiempo en decir ya que cómo realmente se contagia el coronavirus es a través del aire.

Ese humo invisible que se expulsa al hablar, toser o respirar de una persona infectada y que una persona sana lo respire es cuando se da el contagio.

“Hay que invertir dinero en cosas que nos protejan del aire infectado que respiramos, ventilar los ambientes porque la transmisión es por aerosol. Fue un error importante que la OMS tardó mucho tiempo en darse cuenta y en decirnos cómo nos contagiamos”, afirmó el Doctor José Luis Jiménez, científico, experto en aerosoles atmosféricos en entrevista con la 730 AM.

Señaló que ya se sabe que es más fácil contagiarse por el aire y que al principio de la pandemia se pensaba que las superficies contaminaban mucho y ahora se sabe que es muy poco entonces, simplemente lavándose las manos es suficiente, no desinfectar cosas, agregó el especialista.

Citó como ejemplo que las personas van al supermercado y desinfectan los productos, las bolsas y todo lo que tuvo contacto.

“Desinfectar los zapatos sirve poco, lavarse las manos con frecuencia sí y también para otros enfermedades. No hay que ir desinfectando todo porque puede ser tóxico, es un gasto tremendo de tiempo y dinero innecesarios. No paramos la pandemia porque las medidas que estamos haciendo no sirven y las que sirven no estamos haciendo”, manifestó.

En otro momento, confirmó que la cuarentena es el fracaso de las medidas inteligentes y en muchos países ocurrió eso.

“Lo que estamos haciendo no está funcionando o no lo estamos haciendo bien, hay gente que va sin mascarilla, no respeta las medidas”, indicó.

Destacó que la inversión debe apuntar a qué hacer para que ese humo que sale de los demás no respirarlo.

Y es cuando se refuerza la teoría del uso correcto de mascarillas para evitar contagios. Estas deben ajustarse bien a la cara y si son de tela que sean al menos de tres capas. Descartó la efectividad de los protectores faciales de acetato. “No sirven para nada”, aseguró el experto.

El aire atrapado

El coronavirus es una enfermedad respiratoria y los contagios pueden darse de cualquier persona hasta sin síntomas porque es lo que queda en el aire atrapado y al respirarlo ayuda al contagio en caso de que haya alguna persona infectada.

“Un sitio pequeño, sin ventilación, que tenga mucha gente, y que esta no lleve mascarilla o lo haga incorrectamente, donde gritan, hablan, todo hace que sea más peligroso. Hagamos todo al aire libre, manteniendo dos metros de distancia y con mascarilla”, afirmó.

Explicó que en una habitación se mantiene el aire atrapado y es donde hay que estar el menos tiempo posible con la menor cantidad de gente posible y ventilarlo, que entre el aire de afuera que no tiene virus alguno.

El Doctor José Luis Giménez es profesor de Química de la Universidad de Colorado Boulder, y forma parte de un grupo de 239 científicos que cree que la Organización Mundial de la Salud (OMS) se tardó en reaccionar tanto así que escribieron una carta abierta en la revista Clinical Infectious Diseases el pasado 6 de julio en el que pedía al organismo que reconociera la transmisión del coronavirus a través de aerosoles, es decir, partículas infecciosas en el aire y no solo por contacto con superficies contaminadas.