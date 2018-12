Al grito de “queremos cobrar”, un grupo de aproximadamente 30 personas se manifestó esta mañana frente a la sede del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ubicada en el microcentro de Asunción.

Los manifestantes son frentistas que fueron afectados por los trabajos del proyecto Metrobús en Fernando de la Mora.

Los mismos cuestionan la falta de respuestas por parte del gobierno en lo que respecta al cobro de subsidios, promesa que en su momento había sido realizada por el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens.

Los comerciantes exigen que se publique la lista del censo que había sido realizado en el año 2016 a fin de que puedan saber quiénes llegaron a ser registrados para recibir esta indemnización por parte del gobierno.

Ever Rodríguez, comerciante de Fdo. de la Mora, en entrevista con la 970 AM y el canal GEN aseguró que él y otros afectados por las obras del metrobús tienen dudas sobre los que figuran en la lista, pues creen que existen personas que recibieron el dinero y no son frentistas.

Otro de los manifestantes señaló que los mandan de un lugar a otro sin darles respuestas concretas, por ello ya no saben a dónde más acudir para obtener una solución. “Estamos en una incertidumbre en la que nadie sabe nada, no sabemos si figuramos o no en la lista”, acotó.

El gerente del Programa de Reconversión Urbana y Metrobús, Óscar Stark, bajó para reunirse con los comerciantes que organizaron la protesta frente al MOPC.

En entrevista con Radio Ñandutí, confirmó que se trata de un grupo de frentistas que no llegó a ser censado en su momento y por ello aún pudieron cobrar el subsidio.

Stark precisó que más de 150 personas serán beneficiadas este año con el pago de la indemnización. A partir de enero del próximo año se abrirá una nueva inscripción para los comerciantes que aún no han ingresado al paquete de indemnizados, adelantó.