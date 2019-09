La Cámara de Senadores otorgó permiso al senador colorado Rodolfo Friedmann, quien asumirá el cargo de ministro de Agricultura y Ganadería. En el sector agrícola no aprueban su elección.

Treinta y seis senadores dieron el visto bueno al político Rodolfo Friedmann para que pueda asumir como ministro de Agricultura y Ganadería.

Los colorados Enrique Bacchetta y Lilian Samaniego abogaron para que el pedido no sea derivado a comisión y se trate en el pleno. Hecho que finalmente sucedió, pese al pedido de la bancada cartista.

El congresista Antonio Barrios (Honor Colorado) sostuvo que Friedmann debía ir a su casa, por estar usurpando una banca. Su colega Sergio Godoy coincidió que no se debía aceptar el pedido al tratarse de un hecho ilegal que esté ocupando un espacio que no le correspondía. “No estoy de acuerdo en que esto (sobre el debate) sea prioritario a la muerte a un policía”, lanzó.

En reemplazo de Friedmann fue convocado al senador suplente Ramón Retamozo, quien es el titular de Puertos.

RECHAZAN A FRIEDMANN

La Coordinadora Agrícola del Paraguay, filial Itapúa, ya manifestó públicamente su rechazo a la designación de Rodolfo Friedmann al frente del Ministerio de Agricultura.

“Consideramos que la cartera del MAG no se puede improvisar en este momento crítico del campo. Debe ser asumida por un profesional altamente calificado en las áreas de las Ciencias Agrarias”, indicó a través de un comunicado.

Dante Servián, referente de dicha coordinadora, dijo a la 650 AM que Friedmann "no tiene ni idea de como manejar un ministerio". "Es como que me digan a mi que sea astronauta, es imposible", añadió.