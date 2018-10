Los malos hábitos alimenticios en Paraguay afectan tanto a niños como a adultos que principalmente consumen alimentos muy procesados, grasosos y altamente calóricos. El paraguayo no come la cantidad recomendada de frutas y verduras por día y toma más gaseosa que agua.

​Una empanada al horno en vez de una frita o un sándwich de verduras en lugar de uno de milanesa pueden hacer una gran diferencia en el ritual del tereré rupa en Paraguay como opción para equilibrar el consumo de alimentos altamente calóricos que contribuyen a engordar las estadísticas de sobrepeso y obesidad que ya afecta a más de la mitad de la población, entre ellas, niños y embarazadas.

La licenciada Catherine Turnes, encargada de la Unidad de Prevención de la Obesidad del MSP, afirmó que es necesario incorporar a la dieta diaria las frutas y verduras y reducir el consumo de alimentos procesados, empaquetados como papas fritas, snack y las gaseosas que no aportan nutrientes.

“Es cierto que facilitan la vida, el día a día, la falta de tiempo de cocinar pero tienen pocos nutrientes y altos niveles de grasa, azúcar y sal”, indicó Turnes. Si bien aún no se tienen datos concretos sobre qué es lo que más se consume en Paraguay, sí se visualiza la ingesta de frituras como empanadas, tortillas y milanesas, e instó a intentar el cambio de hábito en las cinco comidas recomendadas y dentro de estas se encuentra la costumbre de comer algo antes de la hora del tereré.

“Tampoco se busca restringir o prohibir sino que la alimentación sea variada, no restrictiva y saber escoger los alimentos. Es importante que cada persona sepa sus condiciones y tener un esquema personal de alimentación porque hay diferencias entre hombres y mujeres, actividades que se realizan”, recomendó.

La profesional da opciones para variar el consumo diario e incluir, lácteos descremados, cereales, pan, un vaso de leche por las mañanas, frutas y jugos naturales siempre cuidando las porciones.

Niños serán adultos enfermos

Advirtió la preocupación del ejemplo que dan los adultos a los niños que también forman parte de las estadísticas y recordó que el 60% de los niños y adolescentes en edad escolar consumen bebidas azucaradas y gaseosas al menos una vez al día.

Las cantinas escolares son un punto clave para que una alimentación equilibrada esté a disposición de los niños y adolescentes y para ello es necesario ofrecerles frutas y alimentos naturales y en la casa, que los padres den el ejemplo con lo que consumen.

“Vemos a los niños en las escuelas con su papas fritas y su gaseosa o su empanada y si ese es el consumo todos los días existe una alta probabilidad de que más adelante de adultos tengan diabetes, sean hipertensos, cardiacos o también con cáncer que está relacionado con la obesidad”, advirtió la profesional.

El agua debe ser la bebida de elección durante el día y reemplazar las azucaradas. Como cálculo general, el cuerpo requiere de al menos ocho vasos del vital líquido durante el día para mantenerse hidratado.

Según datos de la Primera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades No Transmisibles, la obesidad está presente en 1 de cada 4 adultos y en 1 de cada 3 niños en escolares y adolescentes en el país, lo que equivale al 58% de la población del país.

El consumo de frutas y verduras no forma parte de la dieta diaria requerida del paraguayo ya que 8 de cada 10 no consume las cinco piezas recomendadas diariamente ya sea dos de frutas y tres de verduras o viceversa y la actividad física al aire libre tampoco forma parte de su rutina porque 7 de cada 10 no realiza ninguna.