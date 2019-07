Jorge Duré, integrante de la asociación que nuclea a 300 taxistas de Mariano Roque Alonso, manifestó a la radio 650 AM que cumplen con sus obligaciones con el municipio, por lo que están solicitando a sus autoridades que regulen las plataformas que ofrecen el mismo de transporte de pasajeros.

“La situación está complicada, porque hay poco circulante y además se suma una competencia desleal porque no están habilitados para ofrecer el servicio y nos sacan el poco trabajo que hay. Vienen de paracaídas a trabajar de manera ilegal”, dijo.

Duré mencionó que es mínima la diferencia entre la tarifa de los taxistas y de los de Uber y MUV, y argumentó que es lógico que estos últimos cobren menos porque trabajan sin habilitación para pasajeros y están promocionando su servicio, por lo que vaticinó que luego aumentarán su costo. “Nuestro gremio está mejorando el servicio y nosotros mantenemos nuestros precios hace 10 años”, añadió.

Respecto a la situación de la expoferia de Mariano Roque Alonso, el transportista alegó que será injusto dar preferencia a los muvers y ubers, ya que siempre los taxistas tuvieron la prohibición de estar cerca del sitio. “Nosotros en 20 años no logramos estar frente siquiera a la Expo y que ahora le den a estos empresarios, no vamos a estar a una cuadra mirando como ellos (Uber y Muv) alzan los pasajeros. No somos tan sumisos. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se llevan nuestro puchero”, lanzó el taxista.

“Nosotros estamos en zozobra, no hay movimiento de trabajo, hay muy poco. Si el municipio no nos defiende, vamos a tener que defendernos nosotros”, puntualizó sobre las medidas que adoptarán de no conseguir visto bueno de las autoridades.