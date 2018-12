“Recurrí a la fiscalía número 7 de Trinidad, pero allí me dijeron que iban a cargar el caso como una amenaza. Pero lo que yo necesito es que alguna autoridad intervenga para evitar (el aborto). Ante eso recurrí al juzgado que está al lado (de la fiscalía) y me dijeron que no tienen manera de intervenir en un asunto como eso, y me pidieron que recurra a la prensa”, explicó el denunciante ante la emisora 970 AM.

El mismo dijo que su pareja se cortó en varias partes del cuerpo, infligiéndose heridas que le ocasionaron hemorragias, en un arranque de nervios y con aparente afán de autoeliminarse.

Luego -siempre según el relato- su pareja solicitó a un contacto, vía mensaje de celular, para que le provean un medicamento abortivo.

“Al principio ella dijo que aceptaba si venía el bebé, pero cuando comprobó que efectivamente estaba embarazada, me dijo que no estaba en condiciones de asumir la maternidad y que quería abortar. Yo me opongo a eso, pero evidentemente necesito que alguna autoridad intervenga para tratar el problema”, añadió.

En un tramo de la conversación radial, se tomó conexión con el Defensor del Pueblo, Miguel Godoy, para intentar una solución para el planteamiento del denunciante.

“En nuestra legislación el aborto es un hecho punible, por lo que del ministerio público está obligado a intervenir. Debe haber una dependencia que pueda dar una respuesta a esto. La policía debe acercarse para intentar calmar la situación y ver una solución ante lo que está sufriendo la señora”, remarcó Godoy.

POLICIA INTERVIENE

Agentes de la comisaría 12 metropolitana intervinieron finalmente ante la denuncia del hombre. Tras una conversación que mantuvieron con la mujer, lograron derivarla a un centro hospitalario. Allí esta aceptó someterse a algunos estudios.

El titular de la comisaría en cuestión, comisario Edgard Galeano, explicó que tras lo que resuelva el médico tratante, ellos darán comunicación al Ministerio Público y autoridades de Salud Pública, para abordar el problema que se plantea.