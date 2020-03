Un nuevo caso sospechoso de coronavirus fue informado hoy desde San Pedro, confirmó el Doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud. Abogó por la colaboración de la ciudadanía como una herramienta importante al momento de destacar que se debe tratar con mucho cuidado los datos privados de los pacientes.

En entrevista en el programa Cara o Cruz, Mazzoleni habló sobre las decisiones que se irán tomando de acuerdo a la evolución de los nuevos casos.

Recordó que el primer paciente con diagnóstico positivo de coronavirus, llegó al país el pasado 3 de marzo, proveniente de Ecuador, fue hasta su casa y días después tuvo los síntomas y acudió a un sanatorio y se realizó la prueba que dio resultado positivo.

Las autoridades sanitarias confirmaron el caso ayer sábado y aseguraron que el paciente de 32 años se encuentra estable y en su domicilio.

Con respecto a los controles y vigilancia, el ministro indicó que: “es imposible tener una vigilancia estricta en todos los que desarrollen síntomas. Se hacen llamadas telefónicas a las casas y también las personas monitoreadas se ponen en contacto con vigilancia sanitaria del Ministerio”.

Mazzoleni aseguró que el protocolo de Paraguay es uno de los más exigentes en consonancia con los vecinos. “Nuestra conectividad relativamente menor a los demás países nos hizo adoptar medidas más estrictas”, puntualizó.

LO QUE NECESITÁS SABER

Prevención

1. Informáte a través de fuentes oficiales.

2. Laváte las manos frecuentemente con agua y jabón o usá un gel a base de alcohol.

3. Cubrite la boca con el antebrazo cuando tosés o estornudás, no lo hagas tapándote con las manos.

4. Evitá el contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe.

5. Evitá tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

6. Evitá compartir vasos, platos u otros artículos de uso personal y limpiá y desinfectá los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia.

Autoreporte

Para los casos sospechosos se debe llamar al sistema 199 o al Centro Nacional de Enlace del Ministerio de Salud, cuyo número es el (0983) 879 275. El hospital de referencia para estos casos respiratorios es el Ineram. La medida recomendada es el aislamiento domiciliario, cuando no se reúnen los criterios de internación. Esta disposición disminuye el riesgo de contagio a otras personas.

Mitos desmentidos

No existen medicamentos específicos para prevenir o tratar el coronavirus. Los mosquitos no transmiten el coronavirus. El secador de manos no mata el virus. La cocaína, ajo, gárgaras bucales, aceite de sésamo, humo o gas de los fuegos artificiales no te inmuniza o mata el virus. Las personas que reciben paquete de China no corren riesgo de contraer la COVID 19. Las mascotas no lo transmiten.