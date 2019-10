En conversación con la radio Universo 970 AM, el legislador de Honor Colorado indicó que no considera que se haya desmantelado el esquema que se instaló en el Indert, donde se descubrió una rosca que coimeaba a las personas que pretenden titular los terrenos fiscales.

“Cuando empezó la gestión de este gobierno, se rumoreaba que así como hay pequeñas parcelas que son coto de algunos amigos, el Indert era como la caja chica de recaudación de Rodolfo Friedmann. Yo creo que ese esquema va a seguir, es la porción que le corresponde de la repartija“, indicó.

Walter Harms criticó que el Gobierno únicamente optó por sacar a pequeñas figuras y mantener a los verdaderos responsables en sus cargos “campantemente”.

Así también, el político colorado mencionó que esta situación se repite en otras instituciones como “desarrollo social que sería cupo de Ovelar y Crédito Agrícola es de otro diputado”.

Harms indicó que desde su sector ya dieron sus recomendaciones al oficialismo, y “si nadie toma nota, después que asuma su responsabilidad”.

Por otra parte, indicó que no considera que se haya tratado de un caso express el blanqueo realizado a sus colegas Carlos Portillo, Tomás Rivas y Ulises Quintana. “Había que darle un corte, no era una situación fácil o cómoda. La Cámara actúa de manera corporativa y hay decisiones que se toman en bancada y en mayoría. Uno tiene que cumplir con lo resuelto. No estoy cómodo con lo que se resolvió. En dos casos me abstuve. Con el caso de Rivas fue complicado porque somos amigos. No hay una situación que sea tan grave en su caso (por sus caseros)”, justificó.