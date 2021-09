El director de Transparencia del Poder Judicial, docente y analista, José “Pepe” Costa, recordó que no existen los delitos de prensa, sino que los delitos cometidos a través de la prensa, por lo que consideró que la denuncia de la diputada Kattya González contra el conglomerado de medios del Grupo Cartes es improcedente y va de contramano a los tiempos de la democracia.

La diputada Kattya González denunció ante el Ministerio Público el supuesto hostigamiento sistemático por parte de los medios del Grupo Cartes. En su escrito genérico, la legisladora habla de la “peligrosa línea editorial” del medio porque difunde “noticias falsas, descalificaciones, promueven el odio, la desconfianza y la confusión deliberada”.

“Los rastreros e indignos escribas empleados del Sr. Cartes difaman, calumnian y mienten alentando emociones primitivas e incitando conductas violentas hacia políticos opositores que no se someten a su patrón”, dice González en su denuncia.

Lo llamativo del caso es que la congresista no individualiza al periodista que supuestamente la ataca o la publicación específica que la afectó de sobremanera, sino más bien lo hace de manera general en contra de la prensa.

Consultado al respecto, José “Pepe” Costa, periodista y analista, fue categórico al mencionar que no pueden existir delitos de la prensa, sino que la comisión de delitos comunes a través de la prensa, tales como una difamación o una calumnia.

Si bien dijo a la radio 650 AM que desconoce el caso concreto de la diputada González, argumentó que es una persona pública que ejerce cargo de autoridad pública y por ende, en estándares internacionales se ha convenido que debería tener un ámbito de menor protección que las demás personas, más aún cuando las críticas se hagan mediante la prensa.

A su parecer, cuando hay críticas a autoridades públicas tiene que tener amplio debate y los sistemas penales no deben estar disponibles para castigar a los medios de comunicación. “Cuando hay críticas los políticos no deben reaccionar con denuncias penales o querellas”, agregó.

"Me parece que no tiene mucha pertinencia esta denuncia que esta haciendo la diputada, porque ya no estamos en siglos monárquicos donde habían delitos de sedición y de prensa, y se perseguía a la crítica en la prensa en defensa de la dignidad del rey. Estamos en democracia, con libertad de expresión, y ello incluye que los medios puedan dar espacios a opiniones que venga de la ciudadanía. Hay que ver si todos estamos ubicados en un contexto democrático o volveremos a una época oscurantista de la monarquía”, argumentó.

Por último dejó en claro el delito de opinión no condice con la democracia. “Si alguien esta en desacuerdo con alguna línea del medio, para eso esta el debate. No puede haber persecución penal por eso”, puntualizó.